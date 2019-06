<span style='text-decoration: underline;'>11ème jour de grève des médecins praticiens à l’EH « Thami Medjbeur » d’Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Indifférence totale des responsables de tutelle ?</span>

A qui profite le crime, serions-nous tentés de dire, face à l’indifférence totale qu’affichent les responsables de tutelle au 11ème jour de grève des médecins praticiens à l’EH « Thami Medjbeur » d’Aïn El Türck et ce, à un moment où, à l’exception des Urgences qui assurent le service minimum, le reste des services sont carrément paralysés ; un état de fait que l’on voudrait passer sous silence, alors que ce ne sont pas moins de 200 patients/jours qui attendent d’être traités? Une situation inédite et où, la politique de l’autruche est appliquée de la manière la plus rocambolesque qui soit par la tutelle, qui n’est pas arrivée ou qui n’aurait pas voulu (peut être), mettre fin à un conflit latent entre les médecins praticiens et la Direction de l’EH, à la tête de laquelle a été nommée une nouvelle directrice générale, objet du bras de fer et de la grève illimitée des médecins praticiens qui contestent sa désignation à ce poste.

La situation est encore des plus invraisemblables, dans le sens où, toute forme de communication ou de relation de travail entre les deux parties belligérantes sont totalement rompues depuis le premier jour de son installation et se sont accentuées plus particulièrement depuis la rupture du gel du préavis de grève décidée par les 80 médecins contestataires affiliés au syndicat des praticiens de Santé.

Un peu plus d’un mois du départ du conflit, l’EH «Thami Medjbeur» d’Aïn El Türck donne l’impression d’un établissement hospitalier bicéphale, avec d’une part, le conseil médical représenté par ses médecins praticiens, déterminés à maintenir la grève, de l’autre, une administration, contestée par ces derniers, qui gère les affaires courantes ; deux fronts antagonistes qui se livrent bataille à distance, sous le regard insensible des responsables hiérarchiques que ce soit au niveau de la Direction de wilaya de la Santé ou du département ministériel de la Santé qui a procédé à la nomination de la directrice générale en question.

Outre ce silence prémédité ou non, le plus préoccupant dans cette affaire, est cette situation de pourrissement dans laquelle se confine de jour en jour la structure hospitalière et dont les victimes collatérales, sont les malades. Plus de 200 patients/jours attendent d’être traités et dont les rendez-vous sont relégués aux calendes grecques. Un service des Urgences qui commence à manquer de produits, des transferts de malades annulés et surtout une saison estivale qui s’ouvre et qui est synonyme d’afflux considérables de patients et de blessés de la route et de baignades fréquents en pareille saison et dont la prise en charge ne saurait souffrir d’aucun manquement.

II faut dire que les prémices du pourrissement étaient visibles depuis les premiers jours de l’annonce de l’installation de la nouvelle directrice générale, comme en atteste la tentative de dénouement opérée par le directeur de wilaya de la Santé qui essaya de rapprocher, en vain, les deux parties, et sans grande conviction. Selon quelques indiscrétions, il aurait été question de l’affectation de la nouvelle DG vers un autre établissement hospitalier d’Oran, en guise d’aboutissement à la crise mais qu’il fallait attendre le retour du ministre de la Santé, en mission à l’étranger. La situation ne changera pas d’un iota, vu qu’aucune décision n’a été prise par la tutelle et ce, bien qu’une menace de démission générale ait été brandie par les 80 médecins praticiens. A l’heure où nous mettons sous presse, c’est le statu quo total. Chaque partie, conseil médical, direction et tutelle, campe sur sa position. La tutelle, autrement dit le département ministériel de la Santé, se distingue par son silence. La nouvelle directrice générale, estime que sa nomination est tout à fait légitime et qu’il ne saurait à quiconque de la remettre en cause.

Tandis que les médecins praticiens estiment, eux, que ce changement à la tête de leur structure hospitalière, est source de déstabilisation eu égard au jeune âge de la nouvelle directrice et son manque d’expérience ainsi que son parcours professionnel d’économe dans un EPSP, des critères supputés insuffisants pour prétendre à la gestion d’un établissement de cette taille, ayant enregistré un certain nombre de performances médicales, concerné par nombre de projets de services, à l’exemple du service du Samu, pour ne citer que celui là au coté d’autres nouveaux spécialisés dans la reconstruction mammaire.

Selon les grévistes, une telle structure requiert de hautes compétences dans la gestion et que l’instabilité dans l’équipe directionnelle peut être un facteur d’échec, d’autant plus, soutiennent-ils, que tant d’années d’efforts et d’abnégation de l’ensemble des personnels médical et paramédical, ont été consentis pour atteindre un niveau d’équilibre appréciable. Aujourd’hui, si les médecins praticiens confient que leur mission première est la prise en charge du malade et que cela relève du cas de conscience, ils ne manquent pas de s’interroger sur l’attitude de leur tutelle hiérarchique « qui se confinerait, disent-ils, dans un silence religieux, alors que la situation tend vers le pourrissement et risque de perdurer encore longtemps».