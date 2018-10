<span style='text-decoration: underline;'>Transplantation rénale </span>:<br><span style='color:red;'>Indispensable coordination entre les différents services médicaux</span>

Les experts ayant pris part à la première journée de transplantation rénale, organisée samedi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la nécessité de la coordination entre les différentes spécialités et services médicaux, en vue d’assurer la réussite de l’opération.

Les intervenants à cette rencontre scientifique dont des spécialistes et des professionnels du secteur de la santé ont mis l’accent sur l’importance de la préparation pour le lancement de l’opération de transplantation rénale à Sidi Bel-Abbès en associant des spécialistes en chirurgie rénale, urologie, réanimation et des laboratoires et en réunissant les conditions et les ressources humaines et matérielles nécessaires.

Dr Fillali Ismat, membre de l’agence nationale de dons d’organes, a souligné que la transplantation rénale est une solution efficace et optimale pour mettre fin aux douleurs des patients souffrant d’insuffisance rénale, en particulier ceux qui ne supportent pas les dialyses répétées, et permettre également de réduire les dépenses de l’Etat dans le cadre du traitement de cette maladie. Le professeur Belabbès Bouterfas, chef de service néphrologie et hémodialyse au CHU «Abdelkader Hassani» de Sidi Bel-Abbès a souligné que l’objectif de cette rencontre est d’ouvrir la voie en fournissant tous les moyens humains et matériels nécessaires au rétablissement de la transplantation rénale dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Il a ajouté que «la transplantation rénale est un processus simple qui nécessite une coordination des efforts des différents acteurs du secteur de la santé, déclarant qu’il est nécessaire de travailler ensemble pour relever le défi et mettre fin à la souffrance des malades atteints d’insuffisance rénale. Les participants à cette rencontre ont indiqué que l’Algérie recense plus de 22.000 cas de malades insuffisants rénaux nécessitant la dialyse et plus de 7.000 cas qui ont besoin d’une transplantation rénale et que 4.000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. La wilaya de Sidi Bel Abbès compte 559 cas d’insuffisants rénaux, est-il souligné.

Les recommandations de cette rencontre médicale, initiée par la direction de la santé et de la population en collaboration avec le service de néphrologie et l’agence nationale de don d’organes, ont été axées sur la nécessité d’intensifier les campagnes de sensibilisation en vue de renforcer l’opération de don de reins.