Inepties et carences à répétition

On a trop souvent du mal à comprendre pourquoi, les gestionnaires locaux passent souvent à coté de décisions pertinentes, parfois si évidentes, en matière de développement urbain et d’amélioration du cadre de vie collectif. A Oran, malgré les efforts des responsables et les énormes crédits accordés par l’Etat, pour le financement de nombreux projets, trop de dossiers restent encore en souffrance, où demeurent pénalisés par les improvisations et les mauvais choix, parfois dictés par les convoitises et les pressions exercées, sur le foncier urbain et l’immobilier. Le parcours de ce fameux projet de parking à étages, lancé à Mdina Jdida illustre bien le propos, tant il a mis en relief les manœuvres et les tractations de coulisses, propres à ce terrain oranais, miné par l’opportunisme et la prédation. On peut évidement applaudir à tous ces grands projets réceptionnés, parfois aux forceps, qui ont permis d’atténuer quelque peu, l’énorme déficit cumulé depuis des décennies, par une Capitale oranaise longtemps marginalisée. Une Cité maltraitée par ceux-là même, qui désiraient et s’acharnaient par tous les moyens à s’installer outrageusement à son chevet, par le biais d’un mandat municipal, d’une association virtuelle, ou d’un statut ou notoriété sociale usurpée. Suite à des demandes de reconversion du parking de Mdina Jdida en centre commercial, les pouvoirs publics ont cru utile, de mettre un terme aux spéculations, en implantant au niveau du boulevard Mascara, un panneau de signalisation du futur parking, même si l’infrastructure risque de ne pas être opérationnelle avant longtemps. Qui, comment et pourquoi a-t-on décidé en 2005, voilà déjà près de vingt ans, de réaliser un parking pour le centre ville, sur le site de la vieille minoterie de Mdina Jdida ? Un endroit enclavé au milieu des ruelles du vieux quartier, occupé depuis des lustres par les très nombreux commerçants ambulants? Pas moins de 100 milliards furent injectés dans cette structure, en charpente métallique en attente de finition. Les marchés illicites qui envahissent des rues entières de la cité, les parkings sauvages, la vente de produits alimentaires étalés sur la chaussée, l’occupation des trottoirs, et bien d’autres tares semblent revenir en force dans le décor urbain. Pour atténuer les contraintes de stationnement, des projets de réalisation de parkings à étages, comme celui de M’dina J’dida, annoncé il y a longtemps, accusent des contraintes, des inepties et des carences à répétition. Autant d’opérations marquées par la fatalité des retards et des tâtonnements.

Par S.Benali