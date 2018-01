Ineptieset incohérences chroniques

Beaucoup d’Oranais s’interrogent depuis quelques temps sur les paradoxes et les ambiguïtés de la politique locale de préservation du patrimoine architectural et de gestion du vieux bâti. Sans vouloir remettre en cause la sincérité et l’intégrité intellectuelle des acteurs qui s’impliquent dans ce débat, il faut bien admettre qu’une majorité d’Oranais anonymes ont du mal à suivre et à comprendre les jérémiades et les agitations de certains «défenseurs» autoproclamés de ce vieux quartier historique de Sidi El Houari. Un quartier abandonné juste après l’indépendance, et livré à une criminelle marginalisation qui a conduit on le sait, au déplorable état des lieux que l’on connait. Les anciens oranais se souviennent de ce fameux premier plan de restructuration et de réhabilitation du quartier, initié en 1979, avec une enveloppe colossale de 4 milliards de dinars, devant intégrer tout le périmètre urbain allant jusqu’à la place du 1er Novembre. Mais les études réalisées et présentées par un ancien bureau de l’ex-Yougoslavie, ont été hélas remises au placard de l’histoire. Quelques années plus tard, Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier ministre de passage à Oran, a tenté de relancer le projet, sans aucune chance de succès. Car les barons de la «planification centralisée» usaient de la rente pétrolière comme ils voulaient. A l’époque la préservation du patrimoine urbain, culturel ou historique, se réduisait aux slogans creux, aux fausses promesses et aux dérives hallucinantes commises en toute impunité. A l’image de cette carcasse de béton de l’ex-hôtel Châteauneuf construite au milieu d’un site à protéger. Et des années plus tard, après l’émergence du pluralisme politique et médiatique devant forger la démocratie participative, rares, très rares ont été ceux qui se sont engagés sérieusement et honnêtement dans la défense du patrimoine et la préservation du vieux bâti devant être sauvegardé. Même parmi des anciens élus installés aux commandes des secteurs urbains, certains se complaisaient dans le laxisme et la complicité directe ou inconsciente dans la prédation foncière et la réalisation de projets défiants les normes d’urbanisme et de construction les plus élémentaires. Sans entrer dans le débat d’experts sur les choix entre la sauvegarde ou la démolition des anciens immeubles à risque d’effondrement, l’urgence aujourd’hui, à l’approche du grand événement sportif qui sera organisé à Oran, serait de préserver l’ensemble du tissu urbain, délabré et menacé en de nombreux endroits par le manque d’hygiène, les dérives, les inepties et les incohérences chroniques …

Par S.Benali