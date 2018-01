<span style='text-decoration: underline;'>Journée nationale de la commune</span>:<br><span style='color:red;'>Informer le citoyen pour mieux faire connaître les potentialités de la Cité</span>

L’APC d’Oran organise une grande exposition au Cabinet du maire, pour marquer la célébration de la journée nationale de la commune. Cet évènement sera inauguré dans la salle d’exposition ouverte au boulevard de la Soummam, qui débutera le jeudi 18 courant.

Toutes les divisions techniques et administratives communales seront présentes au niveau des stands pour informer les visiteurs sur leurs activités respectives et les projets futurs, inscrits au programme de cette collectivité locale. Gérer au mieux une localité de la taille d’Oran, la plus grande commune d’Algérie, n’est pas une sinécure. Mais toute proportion gardée, ce n’est pas impossible, si l’on tient compte des potentialités humaines et matérielles, mises à la disposition des 43 élus et près de 8 000 agents et cadres, pour mener dans des conditions normales, toutes ces activités dévolues aux structures administratives et techniques de l’APC d’Oran. Et pourtant, dans la ville d’Oran, administrateurs et administrés se renvoient la balle sur l’état de propreté de cette métropole, sans pour autant, chercher à comprendre pourquoi l’on est arrivé à cette situation qui ne fait honneur, ni aux habitants et encore moins à ceux qui sont en charge de la gestion des services, ayant un lien direct avec le cadre de vie de la population qui croit proportionnellement avec l’évolution fulgurante du parc immobilier.

Même avec les outils de gestion modernes, récemment mis en exécution pour améliorer le service public dans le secteur de l’Etat civil, le citoyen est toujours en quête d’autres acquis pour progresser dans le quotidien, s’agissant d’un environnement plus paisible à vivre. Certes, l’année 2017 a été un période exceptionnelle dans la vie des Oranais, soucieux de voir leur ville gagner progressivement, son statut de cité méditerranéenne de renom, appelée à jouer les premiers rôles, puisqu’elle a été élue, pour abriter les 19èmes Jeux Méditerranéens en 2021.

Sur ce plan, le secteur de l’environnement a connu de notables améliorations, avec la réception de vastes jardins de détente et de loisirs, bordant la frange maritime et également dans les quartiers populaires. A la périphérie de la ville, des projets grandioses ont été lancés pour la réalisation de grands équipements sportifs, pour accueillir dans les règles de l’art, les athlètes et les visiteurs du bassin méditerranéen.

Stades et village olympiques, nouveaux périphériques, hôtels de prestige, connaissent un taux d’avancement appréciable. Oui, il y a eu un changement notable dans le tissu urbain de la ville, ancien et nouveau.

En attendant la réalisation, des structures administratives des six nouveaux arrondissements, c’est-à-dire les nouvelles délégations communales, l’APC d’Oran disposera de 18 secteurs urbains. La décentralisation effective est en train de prendre forme, dans la cité de Sidi Mohamed Ben Omar El-Houari, savant théologien et Saint Patron de cette ville, riche et prospère, réputée pour l’hospitalité légendaire de ses habitants.

Abdallah.B