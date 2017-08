<span style='text-decoration: underline;'>6 personnes ont péri en deux jours</span>:<br><span style='color:red;'>Inondations au Sud et feux de forêts au Nord</span>

À l’instar des années précédentes, les citoyens du Sud du pays ont vécu depuis avant-hier, une nuit très dure et ce, suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues.

Alors que le Nord du pays enregistre depuis quelques semaines des canicules qui ont causé des feux de forêts à travers les différentes wilayas notamment au Centre et à l’est, le sud se lève avec des intempéries qui ont causé le décès de 4 personnes. Ainsi, dans les wilayas de Tamanrasset et d’Adrar, notamment dans les communes de Bordj Badji Mokhtar, Timimoun et à In Guezzam, des quartiers entiers, faits d’habitations précaires, ont été particulièrement touchés. Plusieurs maisons ont été détruites par les flots. En plus des dégâts matériels, 4 personnes ont trouvé la mort dont 3 personnes d’une même famille, suite à l’effondrement de leur habitation à Bordj Badji Mokhtar à l’extrême Sud Ouest de la wilaya d’Adrar près de la frontière avec le Mali. La dernière victime a été recensée à Tamanrasset. Elle était en voiture lorsque son véhicule a été emporté par les eaux. Elle a été repêchée le lendemain par les éléments de la Protection civile, précise la cellule de communication de la Protection civile.

Ces inondations ont par ailleurs, provoqué une grande panique, suite à l’effondrement de plus de 200 maisons. Du côté des éleveurs, les pertes ont été considérables où 280 ovins ont péri. Dans l’objectif de suivre cette affaire, des cellules de crise ont été créées au niveau des deux wilayas. À Tamanrasset, les autorités locales redoutent toujours le débordement de sept oueds d’autant plus que les inondations ont endommagé les rares zones pastorales de la wilaya. A Adrar, des routes secondaires menant à Bordj Badji Mokhtar, ont été complètement immergées.

Par ailleurs, le nord du pays connaît depuis déjà plusieurs semaines des feux de forêts qui envahissent les montagnes, les terrains… D’ailleurs, ces feux ont fait des victimes. En effet, de violents feux de forêts se sont déclarés mardi dernier, dans plusieurs régions du pays dont les plus importants ont été recensés dans la wilaya de Skikda. Ces départs d’incendies de forêts ont touché même des zones habitées et ont fait des victimes. Il s’agit de deux frères respectivement de 40 et 48 ans pris dans le piège des flammes dans leur tentative de sauver leur cheptel bovin. Les corps des victimes ont été évacués vers l’hôpital de Tamalous.

Il est à noter que 36 incendies se sont déclarés ces dernières 24 heures dans de nombreuses wilayas du nord du pays. Plus explicites, les services de la Protection civile annoncent le recensement de 18 incendies de forêt, 11 de maquis, 5 de bottes de foins et 5 feux d’arbres fruitiers. Les dégâts enregistrés, sont évalués à 108 ha de forêt, 59 ha de maquis, 6367 bottes de foins ainsi que la destruction de 1899 arbres fruitiers.

Alger: Wahida Oumessaoud