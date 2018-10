<span style='text-decoration: underline;'>Des écoles sans chauffage et des classes avec des fenêtres cassées </span>:<br><span style='color:red;'>Inquiétantes défaillances dans l’entretien de certains établissements scolaires</span>

La baisse des températures au début de cette semaine, fait relancer le débat sur les inquiétantes défaillances, dans l’entretien des écoles primaires à Oran et sa périphérie.

«Je grelotte de froid dans ma classe. Le chauffage ne fonctionne pas et il y a des fenêtres cassées qui ne se ferment plus. «Je dois garder mon manteau durant les cours», témoigne cette petite écolière en 4e année primaire, dans une école à Oran-Est. Et pourtant, le chauffage avait été installé dans cet établissement scolaire, dans le cadre du fameux programme visant à doter toutes les écoles de cet équipement, indispensable durant la saison froide. Les raisons de cette situation sont les défaillances dans l’entretien des écoles, confié aux mairies qui disposent de moins en moins d’argent, pour assurer cette tâche. De nombreuses communes n’arrivent même pas à assurer le minimum, pour l’entretien des écoles.

Les directeurs des écoles se plaignent régulièrement, du déficit en femmes de ménage et en gardiens et du manque d’équipements scolaires dans les classes. Les parents d’élèves sont souvent sollicités par les enseignants, pour ramener des chaises, des jouets ou tout simplement des rames de papier. Et même les petits chérubins des classes préscolaires ne sont pas épargnés. Les parents doivent cotiser pour acheter des chaises, des résistances électriques ou des livres pour enfants. De nombreux écoliers éprouvent aujourd’hui des difficultés à se concentrer pour suivre leurs cours et en particulier, durant les deux premières heures de la matinée. Les élèves doivent ainsi garder leurs manteaux à l’intérieur des classes, pour ne pas geler de froid. La situation est d’autant plus désespérée, puisque la saison du froid est bel et bien installée, avec une remarquable chute de la température. Parents d’élèves et personnel enseignant dénoncent le laxisme des services concernés. Les élus des assemblées locales, à qui revient la gestion des établissements primaires, assurent, la main sur le cœur, avoir pris en charge cet aspect à la veille de la rentrée scolaire. En attendant la réaction de l’académie, les parents d’élèves souffrent au quotidien en voyant leurs petits-enfants revenir épuisés après plusieurs heures dans des chambres froides.

H. Maalem