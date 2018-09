<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée scolaire 2018/2019 </span>:<br><span style='color:red;'>356 693 élèves ont rejoint les classes hier</span>

356 693 élèves des différents paliers ont rejoint leurs classes ce mercredi à Oran. La capitale de l’ouest sera renforcée par 35 nouveaux établissements éducatifs, a annoncé Monsieur Mouloud Cherifi hier lors d’une déclaration à la presse en marge du coup d’envoi de l’année scolaire 2018/2019 qui a eu lieu à la nouvelle école primaire «Aribi Djilali» à l’Usto ADDL.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a indiqué que ces 35 infrastructures éducatives dont 24 groupes scolaires, 7 CEM et 4 lycées seront ouvertes par étapes avant la fin de l’année en cours. Cette rentrée scolaire a vu l’ouverture de 18 établissements éducatifs dans les différents paliers à savoir 12 Ecoles, 4 CEM, et 2 lycées, en attendant la réception des 17 établissements restants avant la fin de l’année.

3 établissements d’urgence ont été construits en préfabriqué à la demande du secteur de l’éducation, en attendant la réception des établissements en cours, a-t-il expliqué. Le secteur de l’éducation sera renforcé par 17 d’autres établissements qui sont en cours de réalisation et qui seront réceptionnés d’ici le premier trimestre.

Et cela pour atténuer la pression à laquelle est confronté ce secteur sachant que certains établissements évoluent avec une moyenne de 45 élèves par classe et utilisent la double sinon la triple vacation, a-t-on précisé.

«Avec ces réalisations, nous passerons à trente cinq, voire même trente élèves par classe, soit un taux satisfaisant qui avoisine la moyenne nationale», a souligné le wali, faisant remarquer que ce taux a été réalisé grâce aux mesures prises par le gouvernement qui a procédé au dégel de tous les projets éducatifs en suspens pour améliorer les conditions de scolarisation grâce à une enveloppe de 12 milliards de centimes débloquée pour assurer le transport scolaire des enfants, à titre complémentaire et faire face aux crédits nécessaires, notamment les créances détenues par les entreprises. Dans ce contexte, le wali d’Oran a tenu à féliciter la direction des équipements de la wilaya, les gestionnaires de l’éducation à leur tête le directeur de l’éducation monsieur Slimani qui a déployé beaucoup d’efforts ainsi que les entreprises de réalisation qui se sont engagées à livrer les projets dans les délais prévus.

A noter que Le wali d’Oran a inauguré hier un lycée portant le nom du moudjahid Belbachir Ahmed à Belaïd ainsi qu’un CEM à Arzew, baptisé Belkacem Djazairi. En inaugurant ces nouvelles infrastructures, le chef de l’exécutif a inspecté les sanitaires et a insisté sur l’hygiène et les commodités sanitaires au niveau des établissements scolaires.

Hiba.B