<span style='text-decoration: underline;'>Solidarité</span>:<br><span style='color:red;'>Insertion sociale depuis octobre de quelque 135 personnes qui vivent dans les rues</span>

Dans le cadre du vaste programme des actions de solidarité qui se déroulent au niveau de la wilaya et qui est chapoté par divers services, une commission constituée de plusieurs services ceux de la brigade d’aide mobile de l’action sociale et de solidarité, de la direction de la santé et de la population, de la commune, de la protection civile et de l’ordre, organisent des sorties continues sur le terrain à travers les divers quartiers pour ramasser les personnes sans abris.

A cet effet, il a été signalé que depuis le mois d’octobre, quelque 135 personnes ont été prises en charge soit 55 SDF ont été emmenés dans des foyers d’accueil, 65 ont été insérés dans leur milieu familial pour ceux qui étaient dans la rue suite à des conflits familiaux et 8 cas ont été placés dans des postes d’emplois dans des chantiers qui relèvent du secteur du bâtiment.

Parmi les malades mentaux qui errent dans les rues, à savoir 7 cas, ont été placés dans l’hôpital des maladies psychiatriques pour celles notamment qui présentaient des déficiences mentales. Lesdits services ont signalé que ces sorties ont été renforcées durant la période rude de grand froid de la saison hivernale alors qu’ils assuraient 3 sorties par semaine dans les journées; ils sont passés à un programme spécial saison hivernale à raison de 6 sorties par semaine 3 durant les journées et 3 durant les soirées à partir de 21 heures. Le but notamment, est d’aider cette frange défavorisée de la société qui vit dans les rues en surtout, essayant d’améliorer leurs conditions de vie et pour leur permettre de passer l’hiver bien au chaud à l’abri du grand froid des rues qu’ils squattaient à savoir dans les jardins et places publics, les trottoirs ainsi que dans les différents squares.

Pour atteindre des résultats satisfaisants, lesdits services déploient tous les moyens pour notamment arriver à insérer le plus de SDF possible dans la société.