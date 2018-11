<span style='text-decoration: underline;'>Visite du ministre Mohamed Hattab à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Inspection des infrastructures et installation du directeur des JM 2021</span>

Après Sidi Bel-Abbès, le ministre de la Jeunesse et des Sports M. Mohamed Hattab, a effectué hier une visite d’inspection à Oran, pour superviser des structures relevant de son secteur, notamment sportives devant abriter les JM de 2021.

© OT / Adda



































© OT / Adda























Au programme, le ministre a inspecté tout d’abord l’état d’avancement des travaux de réhabilitation du Palais des sports ‘’Hamou Boutlélis’’, qui connait une réfection générale, puis, il s’est dirigé avec la délégation qui l’accompagnait, au nouveau complexe sportif, dans la commune de Bir El Djir, qui abritera une grande partie des épreuves de la 19e édition des JM. Le complexe sportif dont la réception totale est prévue pour le premier trimestre de l’année 2020, comporte, pour rappel, un stade de football de 40.000 places, un stade d’athlétisme, un centre nautique et une salle omnisport.

Le ministre s’est enquiert des délais de réception des infrastructures du complexe sportif qui connaissent, un certain retard du à l’acheminement de certains matériaux en provenance de l’étranger. Avec les responsables chinois, le ministre a tout visité et insisté encore une fois sur les délais de réception même s’il s’est montré satisfait du degré d’avancement et de la beauté des infrastructures. Poursuivant sa visite, M.Hattab s’est dirigé au village méditerranéen, un lieu d’hébergement des athlètes durant les jeux de 2021 où des explications lui ont été fournies grâce au responsable du village à l’aide d’un data show. Le champ de tir, son étape suivante, qui se trouve à proximité du village méditerranéen, sera ultra moderne et aux normes internationales. Six entreprises sont à pied d’œuvre pour la réalisation de cette opération et l’achèvement du chantier est prévu dans 12 mois.

Le ministre reste optimiste et émerveillé de ce que sera ce champ de tir qui s’étalera sur une superficie de six hectares, divisés en six lots, pour le tir à air comprimé, une fosse de tir, mur de clôture, un club-housse, tribunes et stand de tir à l’arc. Le centre équestre d’Es Sénia était aussi au programme où il a inspecté aussi l’avancement des travaux en cours. Pour sa dernière étape d’inspection, le ministre et la délégation qui l’accompagne, se sont rendus à la commune de Ain El Kerma, pour visiter le projet de réhabilitation du centre de vacances d’été de Cap Blanc.

L’après-midi, le ministre a présidé l’installation du président de la SSPA/ASMO et aussi responsables de l’Office communal des sports d’Oran, Mohamed El Morro, au poste de directeur des jeux méditerranéens, que la ville d’Oran va abriter en 2021. La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège ‘’Cherraka Bachir’’du comité national d’organisation des JM de 2021 sis au Bd Front de Mer à Oran en présence du Wali d’Oran, des autorités locales, ainsi qu’en présence de tous les membres du comité d’organisation et d’anciens sportifs. Dans son allocution, M.Hattab n’a pas manqué de dire que tout marche dans les temps malgré quelques retards constatés: «Oran sera parée au grand rendez-vous méditerranéen, grâce à la volonté de tous. Cette ville accueillante, s’achemine doucement mais sûrement, dans le bon sens et dans tous les domaines, que ce soit infrastructures, transport, infrastructures hôtelières et autre dans le domaine touristique.

Je dirai tout simplement que c’est magnifique ce que vous avez réalisé. Même l’aspect érotologique n’a pas été négligé, je citerai l’aéroport d’Oran, le seul qui a été doté d’une toiture en photovoltaïque. Le complexe d’Oran devra aussi être doté d’énergies propres et d’espaces verts. On doit donner une belle image d’Oran en matière de prestations, de résultats d’organisation et de maitrise».

B.Sadek