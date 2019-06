<span style='text-decoration: underline;'>Stade olympique d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Installation bientôt de sa direction générale</span>

En se rendant en fin de journée sur les lieux, le wali d’Oran a agi réagissant en fonction de la situation tout en appelant à redoubler d’efforts dans la réalisation de chantier devant accueillir les JM 21.

Plus jamais de retard ni de lacunes à relever. C’est du moins ce que l’on a relevé de ses dires en s’adressant aux responsables de l’entreprise ayant raflé le projet. Dans le tas, il les a invités à mettre en place les locaux de la direction générale dudit stade. En d’autres termes, l’on attend à l’installation d’un directeur général devant prendre en mains le stade et prendre la situation en s’impliquant lui aussi dans la partie pour prendre ses fonctions dans les plus brefs délais.

Telle est la nouveauté de la visite rendue par le wali en se déplaçant dans le chantier et dans laquelle il n’a pas omis de mettre l’accent sur la «levée de toutes les embûches entravant le projet». En attendant, le wali d’Oran fera le tour de la situation lors de la réunion multisectorielle se tenant aujourd’hui à Alger. Présidée par Bedoui, en présence de plusieurs ministres en relation avec le projet, le wali sera partie prenante dans cette rencontre dans laquelle il est attendu pour évoquer toutes démarches entreprises dans le cadre de l’accélération des travaux dudit complexe dont la livraison est une question des quelques mois se comptant sur les bouts des doigts d’une seule main.

Le taux d’avancement des travaux dans ce site, dépasse les seuils de 80%, en attendant d’achever les tâches restantes au niveau des îlots techniques du chantier. La cadence des travaux au niveau du chantier du futur stade olympique de 40.000 places d’Oran, a connu une nette amélioration depuis quelques jours grâce notamment à la régularisation de la situation financière des sous-traitants et des fournisseurs nationaux par l’entreprise chinoise chargée de la réalisation de ce projet.

Les sociétés sous-traitantes et les fournisseurs engagés par l’entreprise chinoise MCC, se sont plaints dernièrement du retard accusé dans la régularisation de leurs situations financières ayant conduit à l’intervention de la direction de wilaya du logement et des équipements publics pour régler ce problème. Le dénouement de ce problème a permis aux travaux, au niveau du chantier du stade, de reprendre leur rythme normal, devant ainsi aboutir au respect des délais fixés pour la réception de cette nouvelle enceinte footballistique devant renforcer le parc des infrastructures sportives dans la capitale de l’ouest du pays. À ce propos, l’on souligne que «le taux d’avancement des travaux dans ce site, a atteint les 80%.

L’entreprise «végétal design», avait conclu un accord avec son homologue MCC pour s’occuper de ce volet après avoir remporté le marché en question, suite à l’appel d’offres lancé par le maître d’ouvrage. Le futur stade olympique d’Oran, est implanté dans la commune de Bir El Djir à l’est d’Oran. Les travaux ont été lancés en 2007. Il devra être réceptionné durant le premier semestre de l’année 2019, selon les promoteurs du projet. Le stade de 40.000 places fait partie d’un ensemble de plusieurs infrastructures en cours de réalisation sur place dans le cadre d’un grand complexe sportif, dont une salle omnisports, une base nautique composée de 4 piscines ainsi qu’un stade d’athlétisme. A propos justement de l’évolution des travaux dans ces structures, localement, les responsables de la DLEP se disent «satisfaits».