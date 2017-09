<span style='text-decoration: underline;'>Gendarmerie nationale de la wilaya d'Aïn Defla </span>:<br><span style='color:red;'>Installation du nouveau commandant du groupement</span>

Le général Belksir Ghali, chef du groupement régional Centre de la Gendarmerie nationale à Blida, a procédé, mardi, à l’installation du nouveau commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Aïn Defla.

Le nouveau commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya, le lieutenant-colonel Saâdaoui Boudjellal, a été installé en remplacement du lieutenant-colonel Hamel Abdelhafidh, au cours d’une cérémonie marquée par la présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, ainsi que de responsables du secteur de la justice, d’élus et de représentants de la presse locale. Lors de son intervention, le général Belksir Ghali, a affirmé son engagement à soutenir le nouveau commandant de la Gendarmerie de la wilaya en vue de la concrétisation des objectifs fixés pour ce corps sécuritaire, dans sa mission au service du citoyen et de la nation. Abordant la criminalité sous toutes ses formes, il a exhorté le nouveau commandant de la Gendarmerie de la wilaya à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires concernés, notamment les instances judiciaires, dans la perspective de lutter efficacement contre ce fléau. Il n’a pas manqué de réitérer l’impératif d’accomplir les missions avec professionnalisme et de consentir davantage d’efforts dans la préservation de l’ordre et de la sécurité publics. Se disant très honoré par la responsabilité qu’il lui a été confiée, le nouveau commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya a, pour sa part, affirmé qu’il ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de la confiance qui a été placée en lui. La quiétude du citoyen constitue l’objectif auquel tous les efforts doivent converger, a-t-il indiqué, assurant qu’il allait travailler dans le respect des lois de la république.