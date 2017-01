<span style='text-decoration: underline;'>APC D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Installation d’un directeur à la tête de l’EMEC</span>

M. Ouaed Mohamed, actuellement vice-président de l’APC d’Oran, a été installé officiellement, à la tête de l’Entreprise des Manifestations Economiques et Commerciales au cours d’une cérémonie présidée par le maire d’Oran M. Noureddine Boukhatem, en présence du président de l’APW d’Oran M. Fethallah, des membres de l’exécutif communal, du secrétaire général M. Fakha Benaoumer, ainsi que des cadres et des responsables syndicaux de cette entreprise.

M. Ouaed remplacera à cette responsabilité, M. Habib, admis à la retraite après de bons et loyaux services au sein de l’administration communale. L’occasion a été donnée au président de l’APC, connu pour avoir longtemps dirigé et modernisé la foire d’Oran, qui est passée du statut de kermesse à un espace d’exposition et vente des produits du pays et de l’étranger.

Après avoir loué les efforts des travailleurs et de la direction, le maire a exprimé son souhait de faire de cette entreprise un outil performant, pour diversifier les ressources de la commune. En évoquant également, le parcours du nouveau directeur, le chef de l’exécutif a notamment fait l’éloge de cet élu, durant les différents mandats au sein de cette APC. M. Ouaed a occupé aussi des postes de responsabilité dans les services culturels de la commune, a toujours fait montre de son dynamisme et une entière disponibilité pour l’essor et de la cité de Sidi Mohamed Ben Omar El-Houari.

D’ailleurs, mettant à profit la présence du président de l’APW, le nouveau directeur de l’EMEC a sollicité, l’assistance financière de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran pour lancer dans l’immédiat, les travaux d’étanchéité indispensables dans ce grand espace commercial, indispensable vitrine, des capacités économiques de la capitale régionale de l’Ouest du pays.

B.C