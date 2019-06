<span style='text-decoration: underline;'>Plages</span>:<br><span style='color:red;'>Installation d’une cinquantaine de bacs pour le tri sélectif des déchets</span>

Dans le cadre de la protection de l’environnement, ainsi que du programme d’élargissement de l’opération du tri sélectif des déchets ménagers et pour une bonne hygiène au niveau des plages, les services de la Direction de l’environnement de la wilaya d’Oran, en partenariat avec ceux des établissements de gestion des centres d’enfouissement des déchets, vont procéder à l’installation d’une cinquantaine de bacs pour le tri sélectif des déchets ménagers au niveau des plages qui relèvent de la wilaya d’Oran.

Cette action a pour but d’encourager les estivants à passer au tri sélectif des déchets ménagers et va permettre, notamment, de faciliter la collecte des déchets solides secs recyclables (plastique, carton, papier, verre, métal et aluminium). La diminution de la quantité de déchets à enfouir passe par la valorisation des déchets recyclables. La situation de gestion des déchets nécessite maintenant la contribution des citoyens pour arriver aux résultats voulus en matière du tri sélectif des déchets. Il est évident d’impliquer des citoyens en faisant un effort dans le domaine et en adoptant les gestes du tri sélectif. Les résultats attendus de cette initiative sont, entre autres, la pratique du tri sélectif au niveau des plages, le changement de comportement des estivants par rapport à la gestion des déchets ménagers, la diminution de la quantité de déchets à enfouir, la généralisation progressive du projet du tri sélectif. Ces gestes verts vont permettre la création d’emplois pour la récupération et le recyclage des déchets. Pour encourager le tri sélectif, un travail d’information, d’éducation et de sensibilisation sur le tri sélectif des déchets ménagers et les pratiques écologiques, a été effectué par les services qui œuvrent pour son application en organisant des portes ouvertes, des journées de sensibilisation, des rencontres dans les entreprises, dans les écoles, en faisant du porte à porte dans les foyers pour apporter des explications directement aux ménagères sur le geste simple à adopter dans les ménages.

Bekhaouda Samira