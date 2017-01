<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Installation prochaine de la commission de wilaya chargée du classement des aires protégées</span>

La commission de la wilaya d’Oran chargée du classement des aires protégées, dont la création a été récemment décrétée par la tutelle en vue de décentraliser la décision du classement, sera installée dans les prochains jours, a-t-on appris, dimanche, du directeur local de l’environnement.

La wilaya d’Oran qui a à son actif vingtaine de sites à classer, entre zones humides, îles, forêts, etc. accueille favorablement cette décision permettant d’accélérer les procédures de protection et de classement de ces zones, a souligné Mohamed Mekakia. Alors que le classement se faisait auparavant par une commission nationale, un décret exécutif a été promulgué en octobre 2016 pour la création de commissions locales, au niveau de chaque wilaya, qui se chargent de l’étude des dossiers de classement des aires protégées. Cette commission, dont le secrétariat sera assuré par la direction de l’environnement, aura pour prérogatives d’émettre un avis sur la proposition et l’objet de classement des aires protégées ainsi que l’approbation des études de classement. Elle communiquera cet avis à la commission nationale pour information a-t-il précisé. Cette commission sera présidée par le wali et sera composée d’élus locaux, de directeurs de plusieurs secteurs ainsi que de représentants des associations locales activant dans le domaine de l’environnement, de la pêche et de l’aquaculture. Par ailleurs, la commission de wilaya peut faire appel à des experts ou à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, a-t-on encore souligné. Un dossier pour le classement de l’Ile Plane «Paloma» comme aire marine protégée est en cours de préparation par l’association Barbarous. Il sera probablement parmi les premiers dossiers que la commission étudiera.