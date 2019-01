<span style='text-decoration: underline;'>31 morts en 20 jours </span>:<br><span style='color:red;'>Intensification des mesures de prévention contre le monoxyde de carbone</span>

Chaque année, des dizaines de personnes meurent après avoir inhalé du monoxyde de carbone provenant des appareils de chauffage. Ainsi, selon un bilan établi, jeudi, par les services de la Protection civile, neuf personnes ont péri, intoxiquées par des fuites de monoxyde de Carbonne durant la période du 14 au 17 janvier en cours dans plusieurs wilayas du pays. En outre, depuis le début du même mois, 31 personnes sont mortes, intoxiquées par le même gaz toxique, alors que 224 autres, incommodées par son inhalation, ont été secourues.

Devant un bilan aussi lourd, les services de la Protection civile qui appellent les utilisateurs d’appareils de chauffage et chauffe-bains, «à redoubler de vigilance», incombent ces pertes humaines aux «erreurs de prévention en matière de sécurité, à l’absence d’une bonne aération, ainsi qu’à la mauvaise utilisation de ces appareils», mis en cause dans de nombreux cas signalés. D’autant que la baisse de température, favorise l’utilisation massive de ces dispositifs qui requièrent une grande attention de la part de leurs utilisateurs, avertit la même source.

Les citoyens sont, par conséquent, appelés à élever «le niveau de prudence et de vigilance», exigées et à respecter les consignes de sécurité, afin de préserver leur vie et les dommages qui peuvent être générés.

Les services de la Protection civile, rappellent dans ce contexte, le dispositif de sécurité à respecter pour éviter des accidents dramatiques et insistent sur la nécessité de «laisser ouvertes les prise d’air du logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage et d’aérer au moins 10 minutes par jour, les pièces occupées, au moment de l’utilisation des dispositifs de chauffage». Tout utilisateur de ces appareils est tenu, par ailleurs, de les entretenir et les régler régulièrement par un professionnel, de ne pas les utiliser dans des pièces dépourvues d’aérations, et de ne pas se servir de moyens de chauffage traditionnels tels que «Tabouna» ou d’appareils de cuisson pour se réchauffer.

Les services de la Protection civile qui interpellent, en outre, les utilisateurs de véhicules sur les dangers d’asphyxie encourus, en laissant le moteur d’une voiture, en marche, dans un garage fermé, rappellent au citoyen la nécessité de recourir au numéro d’appel de la Protection civile (14), pour toute urgence, en précisant l’adresse exacte et la nature de l’accident pour une prise en charge rapide et efficace.

À rappeler que durant l’année 2018, 128 ont trouvé la mort, asphyxiées par le monoxyde de carbone et 2641 personnes ont été secourues.

Alger: Noreddine Oumessaoud