<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Interception de 52 harragas</span>

Les Gardes-côtes de la façade maritime de l’ouest du pays, viennent d’intercepter 52 candidats à l’immigration dans les wilayas d’Oran et Ain Témouchent. À Ain Témouchent, plus d’une soixantaine de harragas dont 57 candidats, sont accusés de tentative de quitter clandestinement le territoire national, ont été remis entre les mains des justiciers. Ces affaires coïncident avec le démantèlement par les services de sécurité, de 5 réseaux composés de passeurs.

L’Algérie semble être entrée dans une nouvelle phase de lutte contre le phénomène des harragas. Les pouvoirs publics ont reçu visiblement instruction de mettre le paquet pour tenter de faire face à une situation extrêmement sensible. Ce combat est ouvert sur plusieurs frontons. Et pour le gagner, les services concernés, ont décidé de frapper au cœur en mettant en place un plan destiné au démantèlement des réseaux de passeurs. Dans leurs déclarations, les responsables du dossier de l’immigration clandestine, évoquent des démantèlements en masse. Des «prises» importantes ont déjà eu lieu il y a un peu plus d’une semaine notamment dans l’Oranie, où plusieurs localités sont transformées en fiefs de passeurs.

D’autres opérations de même nature sont en cours un peu partout à travers les zones sensibles, notamment dans les wilayas d’Oran, Ain Témouchent et Mostaganem. Des procès ont même eu lieu, permettant d’apprendre davantage sur les méthodes utilisées et le coût des «voyages» en mer organisés par ces réseaux. Dans le tas, l’on évoque des menaces d’emprisonnement où les amendes qu’encourent les candidats à l’émigration. Les images de ces Algériens qui périssent en mer, sont très douloureuses.