<span style='text-decoration: underline;'>Dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus </span>:<br><span style='color:red;'>Interdiction de toute activité à caractère public</span>

Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, le chef de la commission de wilaya chargé du renforcement des mesures contre le coronavirus a décidé à partir d’hier (lundi), d’interdire toute activité à caractère publique à Oran ou qui attire la foule, comme action préventive contre le coronavirus.

Dans ce cadre, toute cérémonie ou divertissement, boite de nuit, événements économique, salles de cinéma, jardins, lieux de divertissement, théâtre, crèches et classe de soutien scolaire seront suspendus. Le wali d’Oran a appelé les citoyens à respecter ces mesures pour préserver leur santé.

Des actions de proximité seront lancées également pour sensibiliser les citoyens afin de prendre les choses au sérieux et respecter les mesures d’hygiène surtout que le virus est connu pour sa propagation rapide. Par ailleurs, le centre hospitalo- universitaire d’Oran CHUO a annoncé hier que les résultats des tests faits à l’institut Pasteur de 3 cas suspects au coronavirus étaient négatifs.

Hier, à Oran jusqu’à midi, seul deux cas suspects ont été signalés. Il s’agit de deux chinois qui sont confinés actuellement à l’EHU. Notons qu’une cellule de crise multisectorielle a été installée hier dans la capitale de l’Ouest pour prévenir et suivre, ainsi que de lutter contre le coronavirus.

Cette commission est composée des services de sécurité ainsi que les secteurs concernés comme la santé, la justice, l’éducation, les finances, la formation professionnelle, la jeunesse et des sports, la culture ainsi que l’industrie et des mines. Le wali d’Oran qui préside cette commission a appelé les services concernés à plus de vigilance et le travail préventif pour lutter contre une éventuelle propagation de la pandémie.

Fethi mohamed