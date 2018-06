<span style='text-decoration: underline;'>Situation des migrants en Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Intox et faux reportages européens</span>

Pays stable et sécurisé, il constitue pour Paris, Rome et Berlin une salle d’attente parfaite pour les immigrants qu’ils choisiront eux-mêmes. Quant à ceux dont ils ne veulent pas, et ce sont la majorité des demandeurs d’asile en Europe, ils laisseraient à l’Algérie le sale boulot de s’en occuper, moyennant quelques milliards de dollars.

L’ acharnement contre l’Algérie sur le dossier des migrants se poursuit. Ainsi, après les prétendus entretiens réalisés par une ONG au Niger où il était question de «mauvais traitements infligés à des migrants», l’agence américaine d’information, Associated Press (AP), a publié avant-hier, une enquête à charge contre l’Algérie. On y lit les «témoignages» de jeunes migrants, rapatriés chez-eux, se plaindre d’avoir été abandonnés dans le désert à la frontière avec le Niger. Le reportage de AP, «appuyé» par des enregistrements-vidéos, entend accréditer indirectement la thèse d’une absence de politique migratoire de la part du gouvernement algérien. Les reconduites à la frontière sont systématiquement assimilées à des «traitements inhumains» et l’objectif assigné à ces reportages et autres rapports d’ONG intéressées, consiste à pousser l’Algérie à répondre positivement à l’exigence des Européens de réaliser des centres de tri pour les migrants désireux se rendre en Europe, à l’image de ce que fait la Turquie pour le compte de l’UE. En d’autre terme, les Européens sont prêts à payer quelques milliards de dollars annuellement, comme ils font déjà à Ankara pour ne plus voir des beaots people africains débarquer sur les côtes italiennes.

L’ouverture d’un centre de tri dans le sud du pays, aura l’effet d’un appel d’air et l’idée est d’orienter tous les candidats à l’Eldorado européen vers la région de Tamanrasset. Il faut souligner qu’en l’espèce, l’Algérie est un candidat idéal pour camper ce rôle, selon les Européens. Pays stable et sécurisé, il constitue pour Paris, Rome et Berlin, une salle d’attente parfaite pour les immigrants qu’ils choisiront eux-mêmes. Quant à ceux dont ils ne veulent pas, et ce sont la majorité des demandeurs d’asile en Europe, ils laisseraient à l’Algérie le sale boulot de s’en occuper, moyennant quelques milliards de dollars.

Ap a mis en ligne des témoignages inconcevables à croire lorsqu’on est Algérien ou lorsqu’on vit en Algérie. Il y a à peine quelques semaines, durant tout le mois de Ramadhan, les migrants subsahariens et syriens ont, dans une très large mesure, bénéficié de la solidarité agissante de la population de tout le pays. Mais, Ap les ONG droit-de-l’hommiste ne destinent pas leurs témoignages aux Algériens, mais s’en servent comme moyen de pression sur le gouvernement algérien, pour l’amener à reconsidérer sa position vis-à-vis des migrants.

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia, qui a fait référence à la politique européenne sur la question, a tenu à préciser que l’Algérie ne reçoit de leçon de qui que ce soit sur la gestion qu’elle fait du phénomène migratoire.

Il est entendu que le phénomène, en lui-même, est le fait de l’Europe qui, en détruisant la Libye et la Syrie, et en fragilisant considérablement le Mali, ont provoqué l’une des catastrophes humanitaires, les plus terribles des 50 dernières années. L’hypocrisie des Européens, est tout à fait visible, à travers, notamment le feuilleton des bateaux affrétés par les ONG humanitaires auxquels on refuse l’accostage en Italie, en France et en Espagne.

De fait, la campagne qui cible l’Algérie, n’a d’autres objectifs que de faire plier le gouvernement pour qu’il joue le rôle de gendarme.

Alger: Smaïl Daoudi