Inversion intégrale des valeurs morales et sociales

Jeudi dernier, au détour de la cérémonie d’installation du nouveau procureur général d’Oran, le ministre de la Justice M. Tayeb Louh, a abordé, le lourd dossier des atteintes au patrimoine foncier agricole, détourné de sa vocation. Le ministre a indiqué, que la justice ne doit plus attendre, qu’elle soit saisie par un plaignant, mais doit désormais s’autosaisir pour une célérité d’action, afin de récupérer au plus vite, la terre agricole détournée, avant qu’elle ne soit définitivement engloutie par le béton. Tayeb Louh a rappelé, qu’un décret est en cours d’élaboration, prévoyant des assistants auprès des procureurs généraux, chargés d’élucider les aspects techniques, propres à ces affaires sensibles. Cette déclaration du Garde des Sceaux, intervient juste après l’annulation des décisions d’attribution de centaines d’hectares de terres agricoles, accordées par le Gouvernement Sellal, à plusieurs «hommes d’affaires», connus sur la scène nationale. Dans le cadre de cette lutte contre les tentatives de détournement du patrimoine foncier, forestier et agricole, le ministre a donné l’exemple d’une wilaya, sans la citer, où l’on a pu, grâce à une action en justice engagée rapidement, annuler à temps, des décisions d’affectation de foncier agricole. Commentant hier cette information, au café oranais de «mauvaises langues» et des lamentations, certains affirmaient en plaisantant, que l’héroïque wilaya, citée et applaudie par le Ministre, ne peut certainement pas être… la Wilaya d’Oran. Tant il est vrai, que la capitale de l’Ouest, reste à ce jour «l’Eldorado» des affaires louches et de la prédation foncière, sous toutes ses formes. On dit même, que les parcelles forestières, attribuées à de présumés porteurs de projets en apiculture, auraient été revendues en lots de terrain à bâtir. Est-ce un hasard, si le ministre de la Justice a choisi la tribune de la salle d’audience de la Cour d’Oran, pour demander aux juges, de s’autosaisir et d’entamer des poursuites judiciaires dans les cas d’atteinte aux terres agricoles, quelle que soit l’origine de ces atteintes». Il aurait bien pu le faire avant à Alger ou à Blida, soulignent les «mauvaises langues» locales, indignées à juste titre, par l’ampleur exceptionnelle de la prédation foncière qui pénalise Oran et sa région depuis toujours. On sait, à la lumière de la fameuse épopée de l’ancien Wali Bachir Frik, que tous les moyens et toutes les astuces grossières, sont utilisés par les candidats en course, pour le gain rapide et illicite. Logements sociaux, terrains agricoles, enclaves urbaines, locaux ou bâtiments désaffectés…sont à ce jour, discrètement recensés pour être offerts aux prédateurs les plus puissants ou les plus malins. Des prédateurs, qui très souvent sont inscrits à tort ou à raison, au registre des «insoupçonnables» membres de la famille révolutionnaire, des enfants de chouhadas ou de moudjahidines, qui depuis des décennies, profitent d’un système de cooptation et de passe-droits, permettant l’inversion intégrale, des valeurs morales et sociales…

Par S.Benali