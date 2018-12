<span style='text-decoration: underline;'>Ahmed Ouyahia aux hommes d’affaires sud-coréens</span>:<br><span style='color:red;'>«Investissez davantage dans notre pays»</span>

Dans sa plaidoirie en faveur de l’investissement en Algérie, M.Ouyahia a affirmé que «le coût de l’énergie est bas et le foncier est disponible et mis à la disposition des investisseurs sous forme de concessions à un prix insignifiant». Cela, en sus de multiples autres points positifs, à l’image de la taille du marché et du niveau de qualification des cadres algériens.

Les opérateurs économiques sud-coréens, ont été invités hier, par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, à intensifier leurs investissements en Algérie. Le Premier ministre qui s’exprimait dans le cadre du 5e forum d’affaires algéro-sud-coréen qui s’est tenu à Alger, a estimé que la présence des entreprises coréennes en Algérie «reste modeste malgré leurs compétences connues à travers le monde». Le propos est direct et sans nuances. M.Ouyahia, qui a habitué son monde à ne pas tourner autour du pot, apporte néanmoins une note positive dans sa déclaration, en relevant que «les sociétés coréennes se limitaient, durant de longues années, à conclure des contrats de réalisation dans divers secteurs. Mais nous n’avons vu la conclusion de partenariats industriels qu’au cours de ces dernières années, qui avaient concerné, dans un premier temps, le domaine électronique avant de s’élargir actuellement au domaine de l’industrie automobile». Un satisfecit prudent qui appelle une pérennisation de la nouvelle approche, à travers un appel franc du Premier ministre en direction des opérateurs sud-coréens «à investir davantage dans notre pays car, vous allez vous positionner sur un marché protégé comme c’est le cas actuellement pour les industries de l’électroménager et de l’automobile à titre d’exemple».

Le Premier ministre a, en outre, relevé que l’Algérie constituera pour les entreprises coréennes, une «porte» vers l’Afrique, l’Union européenne et le monde arabe. «Je voudrais dire aux hommes d’affaires et aux chefs d’entreprises coréens, que l’Algérie est un pays qui vous attend avec de nombreux avantages» a-t-il souligné en mettant en exergue les avantage qu’offre l’Algérie «Outre l’excellence des infrastructures, l’Algérie dispose d’un cadre juridique relatif aux investissements, qui offre des avantages importants comme l’exonération fiscale, sur une longue durée et l’exonération de taxes douanières lorsqu’il s’agit de projets d’investissements dans le cadre du partenariat», dira convaincu, le Premier ministre.

Le Premier ministre a mis en avant les similitudes historiques entre les deux Nations et souligné que «l’Algérie était, durant les 25 années ayant suivi sont indépendance, un pays à économie socialiste avec ses avantages et ses inconvénients. Nous sommes passés, depuis, à une économie de marché qui commence à se développer et à donner ses fruits avec force».

M. Ouyahia a relevé dans son discours, que sous la présidence du président de la République Abdelaziz Bouteflika, a réalisé, au cours des 20 dernières années, «des succès et des acquis dans l’ensemble des domaines».

Pour sa part, le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-Yon, a noté que l’Algérie était le seul pays d’Afrique avec lequel la République de Corée avait signé un accord de partenariat stratégique en 2006. Après ce constat remarquable, M.Nak-Yon tempère son enthousiasme et reconnaît que «les deux pays n’ont pas échangé suffisamment pour être à la hauteur de leur partenariat stratégique».

Relevant les domaines où les communautés d’affaires des deux pays ont réussi une percé, le Premier ministre coréen a proposé d’élargir le partenariat algéro-sud coréen à d’autres domaines. Il citera, à ce propos, les centrales thermiques, les raffineries et les installations environnementales pour le traitement de l’eau et des déchets. Un partenariat qui risque d’être dans un seul sens, à moins que l’approche soit plus intégrative. Cela étant, M.Nak-Yon a rappelé la conclusion entre les deux pays d’accords de coopération dans les domaines de l’environnement et des douanes, ainsi que dans la coopération aérospatiale.

«Nous pouvons créer de nouvelles opportunités et commencer par institutionnaliser le dialogue entre les gouvernements et les institutions des deux pays» a-t-il insisté, avec un petit clin d’œil aux opérateurs économiques des deux pays. «L’Algérie possède le plus grand territoire en Afrique et le troisième plus important gisement pétrolier du Continent. Si la Corée du sud peut contribuer à donner un nouvel élan à l’économie algérienne, cela constituera un immense honneur pour le peuple coréen» a-t-il dit. L’Algérie et la Corée du sud, a-t-il ajouté, «ont des histoires douloureuses mais dont elles sont très fières, et ont également une autre similitude qui réside dans l’excellence des ressources humaines». Il y a là un gage de coopération future fructueuse pour les deux pays et les deux peuples.

Alger: Smaïl Daoudi