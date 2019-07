<span style='text-decoration: underline;'>France Football</span>:<br><span style='color:red;'>Ismaël Bennacer, «véritable révélation» du onze algérien</span>

Le milieu de terrain Ismaël Bennacer a été la «véritable révélation» du onze algérien, a estimé samedi France Football, soulignant qu’il est l’un des «grands artisans» du deuxième sacre de l’Algérie.

«Véritable révélation du onze algérien, Ismaël Bennacer est élu meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations 2019. Le milieu de terrain de 22 ans est l’un des grands artisans du deuxième sacre de l’Algérie», a écrit le magazine, mettant en valeur sa classe et sa technique. «Ismaël Bennacer aura illuminé les pelouses d’Egypte cette année. Auteur d’une bonne saison avec Empoli en Serie A, le jeune milieu algérien a confirmé tout son potentiel lors de cette CAN», a ajouté, soutenant qu’en tant que «fin techniquement, avec un gros abattage dans l’entrejeu, il a plus d’une fois imposé son rythme aux adversaires». «Outre son apport offensif, il s’est aussi illustré dans un registre qu’on lui connaissait moins, à savoir le repli défensif. Aux côtés de Guedioura, il a plus d’une fois gratté des ballons précieux et permis aux siens de se remettre dans le sens de la marche», a poursuivi France Football, estimant que les Milanais «peuvent se frotter les mains». Ismaël Bennacer devra rejoindre cette saison le Milan AC.