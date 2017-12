<span style='text-decoration: underline;'>Cristiano Ronaldo sur l’après-football </span>:<br><span style='color:red;'>«J’aimerais réaliser des films»</span>

Au cours d’une interview avec Alessandro Del Piero pour Sky Italia, le quintuple Ballon d’Or a révélé ses plans lorsqu’il aura raccroché les crampons. Cristiano Ronaldo pour son ultime récompense de l’année (AFP).

Une dernière récompense pour bien terminer l’année. Vainqueur d’un cinquième Ballon d’Or au début du mois de décembre, Cristiano Ronaldo a reçu le Globe Soccer Awards de joueur de l’année, jeudi à Dubaï. À cette occasion, le Portugais a accordé un entretien à la Sky Italia mené par Alessandro Del Piero. CR7 nous apprend notamment ce qu’il aimerait faire après sa retraite sportive. “Je sais que j’aurai une bonne vie. Je ne dis pas cela parce que j’ai beaucoup d’argent mais parce que je goûterai à de nouvelles choses. Par exemple, je veux essayer de réaliser des films”, a-t-il confié au champion du monde 2006 dans une interview entièrement disponible début janvier. Si passer derrière la caméra et diriger des acteurs est une envie, la star du Real Madrid pense aussi à ses affaires : “J’ai également mes entreprises: mes hôtels, mes clubs, ma ligne de vêtements avec Nike, … Je veux apprendre à être un homme d’affaires. J’ai commencé à planifier mon avenir à 27-28 ans”. À 32 ans, celui qui a encore vécu une année pleine de titres avec son club se sent toujours “fort et motivé” et compte bien “profiter de l’instant présent”. Pour le plus grand plaisir de ses fans.