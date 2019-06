<span style='text-decoration: underline;'> Filipe Luis</span>:<br><span style='color:red;'>«J’aimerais voir Neymar au Barça»</span>

On est assez loin d’un accord. Il a beaucoup de qualités mais il veut prendre son temps pour prendre la décision. On est pressés d’annoncer un certain nombre de signatures, mais il fait partie des joueurs qui nous intéressent beaucoup», avait déclaré Jean-Michel Aulas, en marge de la présentation de Jean-Luc Vasseur, nouvel entraîneur de l’équipe féminine de l’OL, au sujet d’une potentielle arrivée du Brésilien Filipe Luis à l’OL.

En fin de contrat à l’Atlético de Madrid, l’expérimenté latéral gauche de 33 ans n’a toujours pas posé ses valises dans le Rhône, puisque ce dernier dispute actuellement la Copa America avec la Seleçao. Mais force est de constater que celui qui a aussi porté les couleurs des Blues de Chelsea durant sa carrière garde un oeil attentif sur le marché des transferts, surtout quand il s’agit de ses compatriotes. Pour Filipe Luis, la place de Neymar est en Catalogne En effet, alors que Neymar alimente chaque jour un peu plus la chronique transferts des différents médias mondiaux, lui qui pourrait imiter son désormais ex-partenaire en la personne de Dani Alves et quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, Filipe Luis ne s’est pas privé d’y aller de son petit commentaire sur l’avenir de l’ancien joueur de Santos. Et d’après lui, le Barça serait une destination idéale pour Neymar. «J’aimerais voir Neymar au Barça, il y est heureux. Il a besoin de retrouver le sourire», a déclaré le latéral gauche de l’Atletico Madrid sur les ondes de la Cadena COPE. Déclarations anodines ? Ou déclarations sous-entendant qu’à Paris, Neymar ne serait pas heureux ? Une chose est sûre, ce genre de déclarations ne vont pas manquer de faire couler beaucoup d’encre.