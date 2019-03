<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (23e journée) </span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB arrache un précieux nul devant le MCO à Oran (1-1) </span>

Le CR Belouizdad a arraché un précieux nul 1-1 (mi-temps : 0-1) devant le MC Oran en match décalé de la 23e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputé dimanche au stade Ahmed-Zabana (Oran). Les buts de la partie ont été inscrits par Chamseddine Nessakh (11e, c.s.c.) pour le MCO et Boubacar Soumana (57e) pour le CRB. A l’issue de cette rencontre, le MCO reste 10e avec 25 pts, alors que le CRB rejoint l’AS Aïn-M’lila (12e) avec 23 pts. Le club oranais compte un match en retard à jouer contre le MCA à Alger. De son côté, un match-couperet à 6 points attend le CRB à Tadjenanet face au DRBT. Cette 23e journée qui a débuté samedi a été marquée par l’exploit du Paradou AC qui a surpris le leader du championnat, l’USM Alger (2-1), dont la défaite a été exploitée à fond par son poursuivant la JS Kabylie qui revient à cinq longueurs après sa victoire devant l’ES Sétif (1-0). Cette 23e journée est amputée de deux rencontres à savoir CS Constantine-MC Alger et NA Husseïn-Dey – AS Aïn M’lila non encore programmées par la Ligue de football professionnel.