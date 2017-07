<span style='text-decoration: underline;'>﻿Le nouveau wali d’Oran lors de la session de l’APW</span>:<br><span style='color:red;'>«Je ne serai le complice de personne»</span>

2ème session de l’APW: Le budget supplémentaire approuvé

Le budget supplémentaire pour l’année 2017, d’un montant de 16,5 milliards de DA a été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée populaire de wilaya lors de la deuxième session ordinaire, qui a été tenue durant la journée de lundi dernier à l’hémicycle de la wilaya.

Le montant de 8.206.301.834.64 DA a été réservé à l’investissement public et l’équipement. Onze enveloppes financières ont été attribuées au volet du fonctionnement et gestion d’un montant global de 8.356.645.211.43 DA, (éducation, la garde communale, l’action sociale, les collectivités locales etc.

En ce qui concerne les dépenses prévues dans le cadre des programmes de wilaya, celles-ci, sont évaluées à un montant global de 843 millions de DA qui sera réparti sur neuf volets et concerneront l’équipement du siège de la wilaya de caméras de surveillance, matériel informatique, réhabilitation et équipement des différentes daïras, ainsi que tous les services d’archives.

Selon la représentante de la Direction de l’administration locale, «une enveloppe financière de 60 millions de dinars a été réservée, pour la réalisation d’une patinoire au niveau du quartier Akid Lotfi, 10 millions de dinars sont réservés à l’extension du parc automobile de la wilaya». Ce dernier volet a suscité la curiosité de certains élus qui ont été contre cette décision et ont demandé, qu’avant de dégager une enveloppe pour l’achat de nouvelles voitures, il fallait faire un recensement de toutes les voitures du parc existant. Pour l’entretien des chemins de wilaya où l’on compte neuf volets pour une enveloppe financière de 1.8 million de DA. Six opérations concernent la voierie et réseaux divers (VRD), pour 448 millions de DA. Durant les débats, certains élus ont soulevé le problème des constructions illicites qui reprennent de plus en plus, au niveau du quartier Es Sanaoubeurs (Planteurs), nous avons effectué durant ces derniers jours, le relogement de plusieurs milliers de familles. Seulement, on a recensé depuis deux mois, 250 nouvelles constructions illicites, au vu et au su des autorités locales. Donc, on se demande à quoi servent de telles opérations ? dira Mr Messabih, élu de l’APW.

Des élus de l’APW ont soulevé les supercheries de certains élus des APC, sur les demandes d’aide financière qui sont détournées à d’autres fins, que celles portées sur les fiches techniques».

Le professeur Boualgua a encore une fois soulevé le problème de certains projets qui sont à l’arrêt depuis leur lancement en 2004. Des projets qui ont été lancés par le président Bouteflika «il y a de grands projets structurants, comme la faculté de médecine, le service des brûlés (110 lits), l’institut national du cancer».

Le problème de la collecte des ordures a été soulevé par les élus. «Ce n’est pas un problème de budget ou de moyens, mais c’est un problème de personnes, lors de la venue du Premier ministre, il y a quatre jours, ils ont fait ce qui n’a pas été fait, durant toute une année. Donc, je dirais que c’est un problème de personne et non d’argent». Le problème de la gratuité des plages revient en force. Tous les élus dénoncent la dictature des gardiens de parkings au niveau des plages, les squatteurs de plages, qui obligent les estivants à payer l’accès à la plage. Donc, ils se demandent où sont les autorités. Selon Mr Hakim Ghali, «la ville d’Oran, étouffe par les bus, surtout à des heures de pointe. Les estivants trouvent des difficultés pour circuler. Nous vous proposons de diversifier les activités artistiques à travers les places de la ville d’Oran, au Front de mer, Place d’Armes etc. Afin de permettre à toute la population d’Oran et les estivants qui viennent visiter notre ville», il revient «sur le recensement des immeubles désaffectés qui sont encore une fois squattés par des indus occupants, sur le recensement des assiettes du foncier urbain, et sur le devenir de l’école du tourisme»

Mr Benabdeslem a soulevé un problème épineux qui a fait réagir le nouveau wali, en ce qui concerne l’entrée du port qui n’a pas changé depuis des décennies. On se demande ? Où sont les premiers responsables, les murs effrités, le phare risque de tomber, vu son état de dégradation, de même pour l’état des lieux qui est décevant, le rejet des eaux usées dans les eaux du port. Il y a donc urgence à régler ce problème. Le pillage du sable au niveau des plages par des privés. Il existe même une clôture sur une partie de la plage, (Cap Falcon à Bousfer), avec un panneau (propriété privée) qui a donné cette autorisation pour le vol de sable. Il a proposé de constituer une commission de suivi qui sera constituée de brigades de civilité, pour sévir à travers la ville, contre toute personne qui a commis une infraction et qui dans l’affirmative doit payer. Les plans d’aménagement et d’urbanisme, des communes d’Arzew et de Misserghin, ont été approuvés par les élus de l’APW. Par ailleurs, on a appris que notre confrère Mr Hakim Ghali a été installé au poste de président de la commission de la communication et technologie de l’information, en remplacement de l’ex-chargée de communication qui a été élue à l’APN.

A.Yasmine