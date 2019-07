<span style='text-decoration: underline;'>USMBA / Hénia, ex-gloire des années 1960</span>:<br><span style='color:red;'>« Je salut la victoire algérienne à la CAN 2019 »</span>

Dans sa ville natale de Hammam Life, l’ex international tunisien et attaquant de l’USM Bel Abbés, Hénia Hamadi a fêté les moments de gloire de notre équipe nationale dés la fin de la joute finale contre le Sénégal.

Joint par nos soins, l’ex vedette belabbésienne Hénia nous révéla ses mots pleins d’amour pour l’Algérie : « Ce qui m’a ému, c’était les sacrifices des poulains de Belmadi qui ont bataillé sans relâche afin de ravir leur large public maghrébin. Ici à Hammam Life et à l’instar d’autres régions tunisiennes, des gens sont sortis de leurs maisons dés le sifflet final du match Algérie – Sénégal pour fêter ce grandiose événement tout en brandissant le drapeau algérien en liesse. Bravo les hommes et je dis aux Mehrez et scie que vous êtes notre fierté ». C’est avec ses propos que l’ex pote de Cheikh Bekkar nous exprima sa joie. Il n’oublie pas de saluer ses anciens coéquipiers de l’USMBA tels Kaddour Khelladi, Abdi Djillali, Hamri Miloud, Cheikh Soudani et Mehdad Dris, tout en leur donnant rendez-vous dans un futur proche.

M. Bekkar