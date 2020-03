<span style='text-decoration: underline;'>L’ambassadeur du Royaume de Norvège en Algérie Knut Langeland, à Ouest Tribune</span>:<br><span style='color:red;'>«Je suis émerveillé par la ville d’Oran»</span>

Accompagné de son épouse, l’ambassadeur du Royaume de Norvège en Algérie, M.Knut Langeland, a effectué une visite à Oran qui a duré 24 heures.

Depuis son installation en septembre 2018 à la tête de l’ambassade de Norvège en Algérie il y a plus d’une année, M.Langeland s’est rendu à Oran pour la toute première fois, pour admirer le paysage: «mon épouse et moi on a choisi de voyager par route de la capitale jusqu’ici». On a profité du beau temps et on a admiré longtemps les beaux paysages sur la route», s’est confié le diplomate à Ouest Tribune, avant d’ajouter: «vous avez un très beau pays, je vous félicite, malheureusement, le nombre de ressortissants norvégiens est limité, mais j’aimerais voir plus de Norvégiens venir pour admirer le pays» a déclaré M.Langland.

«J’encourage vivement les gens à venir visiter la ville d’Oran et visiter l’Algérie, c’est un pays touristique par excellence». Dès son arrivée à la capitale de l’ouest, l’ambassadeur a effectué une visite de courtoisie au wali d’Oran. Knut Langeland a été reçu par Monsieur Djellaoui Abdelkader à la résidence «El Bahia» où a eu lieu un espace d’échange concernant les relations entre les deux pays. L’ambassadeur a donné un aperçu sur l’histoire de son pays et les principaux challenges auxquels la Norvège est confrontée. L’entretien des «plus convivial», a permis aussi à l’hôte de la ville d’Oran, de s’informer sur plusieurs points. Au cœur de l’échange qui a porté sur des sujets d’actualité, les jeux méditerranéens que va abriter el Bahia en 2021, étaient aussi au cœur du débat entre les deux hommes: «avec Monsieur le wali, on a eu une très bonne conversation, on a discuté des liens entre les deux pays ainsi que les possibilités d’élargir les chances de coopération entre l’Algérie et la Norvège. On a aussi cherché les pistes de contribution pour les jeux Méditerranéens, afin de réussir l’événement a déclaré le diplomate norvégien à Ouest Tribune, lors de cette courte visite.

Répondant à une question sur l’économie, l’ambassadeur norvégien a répondu: «la plupart des entreprises norvégiennes sont représentées par des Algériens». Ce sont des entreprises mixtes. Et pour les grandes entreprises norvégiennes, elles sont libres de venir investir ou pas. L’ambassade ne fait qu’accompagner les démarches a expliqué le diplomate. Pour les dossiers de visas, notre interlocuteur nous a expliqué que c’est l’ambassade du Royaume de Norvège en Jordanie via le système VFS global, qui traite les dossiers des demandes de visas, sachant que l’ambassade de Norvège en Jordanie, couvre le Moyen Orient et le Nord Afrique.

Pour le circuit touristique, le couple diplomatique a visité Santa Cruz, la grande mosquée, le centre-ville etc.: «c’est magnifique ce qu’on a vu, mon épouse et moi sommes très émerveillés par la ville, on est tombé sous le charme franchement». Il y a une atmosphère très apaisante». «Oran est une ville très belle et je regrette de n’avoir pas pu venir avant cette date» a conclu M Knut Langeland. Ce dernier, a estimé que les relations entre les deux pays connaissent un bond considérable depuis l’installation du nouveau président, un nouveau gouvernement.

Il y a une relance de la diplomatie, il y a beaucoup d’activités et un nouveau plan d’action» a déclaré le diplomate. Avant de regagner Alger, l’ambassadeur de Norvège en Algérie, s’est rendu à la ville de Tlemcen où il a visité avec son épouse, Mansourah, les grottes, Lalla Setti ainsi que d’autres sites touristiques de la ville. Pour Rappel, M.Kunt Langeland a remis les copies figurées des lettres de créances, l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège auprès de la République algérienne démocratique et populaire, le dimanche 9 septembre 2018.

Avant de clôturer cette interview avec nous, M. Knut, n’a pas caché son souhait et ses intentions de revenir une autre fois à Oran et séjourner plus longtemps pour profiter de la beauté d’El Bahia.

Hiba.B