<span style='text-decoration: underline;'>Behari Amine (attaquant au GC Mascara)</span>:<br><span style='color:red;'>«Je suis venu au Galia par conviction»</span>

Il faut avouer, que malgré les problèmes survenus durant période estivale, en raison d’une guéguerre de clans, les nouveaux responsables du club, à leur tête le président, Benfreha Abdelkader ont réussi à faire démarrer le club, par une préparation qui se poursuit dans de bonnes conditions.

Mais le plus important, c’est la réussite d’un recrutement approprié aux besoins de l’équipe, par des joueurs chevronnés ayant évolué en haut niveau, à l’exemple du fer de lance, Behari Amine, qui comme chacun le sait, a porté le maillot de clubs prestigieux, à l’exemple du WA Tlemcen, du MC Alger, du MC Oran pour ne citer que ces derniers. C’est pour dire que certains se posent la question, sur le comment cet attaquant racé, qui est habitué au fort cachet, financièrement parlant a choisi de signer au Ghali, qui vient de rétrograder au palier de la division nationale amateur. A ce sujet, le natif de Tlemcen répondra : « Ecoutez, il faut quand même reconnaitre, que malgré sa position, le Galia demeure un grand club, qui ne se refuse pas, et reste un tremplin pour les jeunes joueurs. En témoignent tous les joueurs de la saison passée, qui ont signé dans des clubs relevant de la ligue une et deux Mobilis. Donc je vous assure, que je suis venu au Ghali par conviction. Autrement, si c’était pour de l’argent, j’aurais opté pour d’autres clubs, qui m’auraient assuré un salaire plus consistant. Pour preuve, à l’exception de l’avance du mouton de l’Aid Adha, (rires), à ce jour, je n’ai rien reçu. Donc souhaitez moi bonne chance, pour que je puisse contribuer à l’accession du club ».

B. Berhouche