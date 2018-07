<span style='text-decoration: underline;'>Badou Zaki à Ouest Tribune</span>:<br><span style='color:red;'>«Je suis venu au MCO pour réaliser les bons projets de Baba et pour des titres»</span>

Abordé, lors de l’avant-dernière séance d’entrainement, avant le départ pour la Turquie, le nouvel entraineur d’El Hamri, nous a aimablement livré ses impressions sur l’équipe, la préparation, le programme du stage et sur les raisons de sa venue au MCO.

O.T : Pour votre deuxième expérience en Algérie, quelles sont les raisons qui vous ont amenées au Mouloudia d’Oran ?

B.Z. « Tout d’abord, j’espère que cette nouvelle expérience sera réussie, comme ma première au CRB. Un club qu’on a sauvé d’une situation critique, et qui s’est même permis de décrocher le trophée de la coupe d’Algérie. En Algérie, j’entretiens de bonnes relations avec de nombreuses personnes, sportifs et autres. J’ai découvert aussi la sympathie du public pour ma personne et beaucoup de respect. Concernant le MCO, ce qui m’a encouragé à venir, c’est le bon projet du président Belhadj, et la présence d’un grand public en or, qui n’a pas goûté au titre, depuis plus de deux décennies ».

O.T. Espérez-vous rééditer au MCO, cette saison, la même bonne expérience, que celle effectuée au CRB ?

B.Z. « C’est mon souhait le plus cher. Il faut le dire, la direction du club consent d’énormes efforts, pour bâtir une forte équipe, pour arriver au moins sur le podium en fin de saison. Cela, sans compter tous les moyens mis à la disposition de l’équipe par Baba. On fera tout pour la concrétisation des objectifs tracés, malgré la difficulté de la mission. Nous sommes conscients de ce qui nous attend. A l’heure actuelle, tout se passe comme prévu, ce qui me rend optimiste ».

O.T : Avez-vous sous la main un groupe capable de relever le défi ? D’autre part, l’entourage du club ne vous fait pas peur ?

B.Z. « Comme dans tous les clubs, il existe un entourage, soit hostile, soit en attente de bons résultats. Ce sujet ne me fait pas peur. S’agissant du groupe, je suis entièrement satisfait, tout d’abord du recrutement effectué par le président et de l’ensemble du groupe. Certes, il y a toujours des insuffisances, que nous allons corriger au fil du temps ».

O.T. Comment évaluez-vous la préparation de l’équipe après une semaine de votre prise de fonction ?

B.Z. « Les choses vont dans le bon sens. Les joueurs adhèrent à ma méthode travail et se surpassent, pour retrouver leur top niveau. Les 12 joueurs ciblés sont venus, pour remplacer les fin de contrat de certains, qui n’avaient pas les capacités de donner un plus à l’équipe. Que les supporters soient rassurés, ces joueurs ont été bien choisis. Seulement, quelques éléments doivent faire des sacrifices, pour diminuer de leur excès de poids. Ils doivent cravacher dur pour le faire. Je dois dire que, j’ai eu droit de regard et donné mon avis, sur l’ensemble des nouvelles recrues, hormis trois éléments, qui ont été recrutés avant ma venue, mais donnent satisfaction ».

O.T. Que peut apporter à l’équipe ce stage de Turquie ?

B.Z. « Tout d’abord, tous les moyens nécessaires à une bonne préparation sont disponibles, en plus des commodités. On aura à disposition onze terrains, entre gazonnés et en tartan. Le site se trouve à 1200m d’altitude. On a programmé quatre matchs amicaux le 13, 17 ,23 et 28 juillet face à de bonnes équipes locales de D1 et de D2 ».

Par : Sadek Belkheir