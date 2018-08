<span style='text-decoration: underline;'>Cristiano Ronaldo </span>:<br><span style='color:red;'>«Je vais essayer de rendre la Juve plus forte»</span>

Cristiano Ronaldo est revenu sur son choix de rejoindre la Juventus Turin lors d’un entretien accordé à la chaîne du club.

Ce qu’inspire la Juve

C’est un grand club, tout d’abord, depuis que je suis enfant, je connaissais cette équipe, je l’ai aimée et j’espérais qu’un jour je pourrais y jouer, et maintenant je suis dans l’un des clubs les plus importants du monde.

Pourquoi ce choix

La Juventus est le club le plus important en Italie. L’un des meilleurs au monde. C’était un choix facile. La décision n’a pas été difficile, parce que la Juve est une organisation incroyable. L’ovation du public lors de Juve-Real, la saison dernière C’était incroyable, cela ne m’est jamais arrivé: quand vous jouez dans le quart de finale de la Ligue des Champions contre la Juve et tout le stade applaudit, c’est incroyable !

Les objectifs de Ronaldo

Je veux essayer d’améliorer davantage l’équipe autant que possible. Ce sera ma tâche. Je vais essayer de profiter du moment autant que possible et de rendre la Juventus plus forte pendant mon séjour ici. Mon objectif est d’être en forme, d’aider l’équipe, de remporter des trophées, ce que je me suis fixé aussi sur le plan individuel.

J’ai joué de nombreuses années à Manchester, j’ai joué pendant de nombreuses années au Real Madrid et maintenant une nouvelle aventure commence, je veux continuer comme ça, je ne veux pas changer quoi que ce soit dans la façon dont je travaille, dans mon éthique, j’essaie d’être constant pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

La Serie A

Je connais la Serie A parce que je l’ai suivie à la télé mais je n’y ai jamais joué auparavant, j’espère pouvoir m’adapter rapidement, mais je ne suis pas inquiet, je la considère comme un défi, j’adore les défis, je suis arrivé dans le club le plus important d’Italie. Je suis content.

Un message aux fans

Très simplement, merci pour tout, je vais faire de mon mieux et je suis sûr que nous allons gagner des titres ensemble, merci beaucoup, FINO ALLA FINE, FORZA JUVE!.