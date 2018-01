Les Oranais oublieront sans doute un jour, le passage de cet ancien wali, devenu ministre de la santé, qui, juste après son départ, a été ciblé par de sévères critiques et accusations, réelles ou supposées, mettant en cause ses compétences et ses véritables motivations. Même s’il clamait haut et fort, sa ferme «volonté» d’assainir la gestion locale, des dérives et des carences connues depuis des années. L’ancien responsable local à Oran, restera surtout connu pour ses discours tapageurs, et ses promesses inscrites au chapitre de la «modernisation». Hier, au café oranais des lamentations, les mauvaises langues attitrées évoquaient les médecins résidents en grève, qui ont choisi Oran, pour venir exprimer leur colère, à travers un grand rassemblement. Et ils n’ont pas manqué, de parler de l’ancien Wali d’Oran, installé au chevet du secteur de la santé, qui, diront-ils, n’a pas démontré, une quelconque capacité à résoudre les problèmes et les dysfonctionnements, qui pénalisent toujours les établissements hospitaliers. Retiré ou écarté de son poste ministériel, l’ex-wali en question, avait tenté de se recycler, dans un poste de député, espérant même, dira un retraité, «représenter les citoyens d’Oran à l’APN», par la grâce du système électoraliste partisan». Il est vrai, que l’ancien wali, et ex-ministre, était l’objet d’admiration et d’éloges répétés, par bon nombre d’opportunistes, courtisans du pouvoir local, exprimant publiquement leur allégeance indécente, allant jusqu’à lui déclarer : « Vous êtes monsieur le Wali, le meilleur responsable qu’Oran n’a jamais connu, depuis quarante ans». Ces mêmes guignols de l’arène associative et médiatique, dénoncent aujourd’hui avec véhémence, cet ancien Wali d’Oran et ex-Ministre de la santé, «qui, disent-ils, n’a même pas été capable, d’assurer le fonctionnement normal d’une structure hospitalière…». Ancrés dans les jérémiades sur les échecs et les inepties du passé, ces adeptes du double-discours, s’installent abusivement en dépositaires, des attentes et des préoccupations de la ville et de ses habitants. Mais qu’ont-ils fait concrètement, pour répondre aux enjeux et aux défis, imposés à la métropole oranaise, qui tente de guérir ses maux et d’exorciser le mal de la stérilité, qui la ronge depuis cinquante ans ?

Par S.Benali