L’Onu a appelé hier, au retour au dialogue au Mali pour concrétiser au plus vite, l’accord d’Alger, signé entre l’ensemble des parties en conflit. Cet appel intervient au moment où la scène sécuritaire dans ce pays a connu, ces derniers jours, des attentats sanglants. Il n’est pas besoin d’insister sur le risque de contagion à tous les pays de la région, en raison de la porosité des frontières et surtout de l’instabilité politico-sécuritaire que vit le nord du Mali depuis plusieurs années. Ce pays, considéré par de nombreux observateurs comme la plaie ouverte du Sahel, n’est pas parvenu à sortir de son état de ni guerre, ni paix, hypothéquant par la même, le développement de l’ensemble de pays de la région. Ces derniers encaissent, souvent mal, les conséquences de la crise malienne.

La sortie de l’Onu est d’autant plus pertinente que l’échec de l’option militaire n’est pas une surprise. L’Algérie qui a toujours été le parrain des négociations entre les deux parties, avait, rappelons-le, lourdement insisté sur la nécessité de développer les négociations politiques pour trouver une solution définitive et durable à la question du nord malien. La proposition algérienne s’appuyait sur des principes sérieux, à savoir l’intégrité territoriale du Mali et la nécessité de développer les régions désertiques et déshéritées pour donner un maximum de chance à la paix.

Il s’est trouvé un chef de guerre par-ci, un général par-là, les deux manipulés par une puissance étrangère, pour que la question prenne le chemin de l’affrontement armé.

La conséquence de ce jeu trouble aura été la fragilisation sans précédent de l’Etat malien, une invasion terroriste de plus de la moitié du territoire de ce pays et une intervention franco-africaine pour «faire traverser la frontière» aux hordes terroristes, sans pour autant donner la moindre piste sérieuse pour le règlement du problème malien qui, force est de le constater, a fait un tour de 360° pour revenir à la proposition algérienne de dialogue inter-malien. Sauf que pour ce round, les «observateurs» sont très intéressés et ont leur mot à dire. Si la France a laissé un millier de soldats dans le pays, ce n’est certainement pas pour une promenade de santé.

Il est clair que le dialogue auquel appelle l’On, risque encore une fois, d’être biaisé. Et pour cause, ni les Touaregs, ni le gouvernement central ne sont en position de réclamer quoi que ce soit à la France. Ils peuvent négocier, mais sous le regard «bienveillant» de Paris qui garde un œil sur ses intérêts dans le pays. L’Onu est-elle donc aveugle au point de ne pas voir, la joue trouble de Paris au Mali ?

Par Nabil G