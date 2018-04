<span style='text-decoration: underline;'>Ould Abbes convainc six organisations estudiantines à créer une coordination </span>:<br><span style='color:red;'>Jil Bouteflika est née</span>

Le FLN veut s’assurer la plus large diffusion possible de son travail de collecte et son patron n’a pas attendu sa publication pour rappeler aux étudiants tous les efforts consentis par le chef de l’Etat pour donner à l’université algérienne de vrais moyens.

La campagne d’explication du FLN, prend des allures de stratégie bien ficelée, destinée à toucher l’ensemble des catégories sociales et les forces vives de la nation. Ainsi, après une tournée de son secrétaire général dans plusieurs wilayas du pays et l’installation d’une commission dédiée à la collecte des données de toutes les réalisations du pays, ces 20 dernières années, le FLN s’est adressé hier aux organisations estudiantines. Djamel Ould Abbes, accompagné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar, a réuni hier, au siège du FLN, les représentants de pas moins de 6 organisations estudiantines.

Le premier objectif de la rencontre du FLN et des étudiants est d’abord organique. En effet, il a été préconisé, la création d’une coordination dénommée «Djil Bouteflika». A travers cette nouvelle entité politico-syndicale, il sera question de mutualiser les moyens et les efforts des unions estudiantine à l’effet évident de peser lourd sur le soutien au président de la République et surtout à la défense de son bilan à la tête du pays. On peut avancer sans trop de risque de se tromper que DJil Bouteflika aura pour principale mission de promouvoir le document du FLN axé sur les réalisations présidentielles de ces 20 dernières années, sitôt rendu public.

De fait, le FLN veut s’assurer la plus large diffusion possible de son travail de collecte et son patron n’a pas attendu sa publication pour rappeler aux étudiants tous les efforts consentis par le chef de l’Etat pour donner à l’université algérienne de vrais moyens. Pour M.Ould Abbes, les acquis de l’université algérienne depuis 1999, sont nombreux. La gratuité du transport, des inscriptions, de l’hébergement et de la restauration des étudiants constituent, aux yeux du SG du FLN, des preuves concrètes de l’intérêt que porte le chef de l’Etat à la personne de l’étudiant qu’il considère comme le plus important investissement de l’Etat. «À l’étranger vous payerez 2000 euros rien que pour les inscriptions universitaires», rappellera M.Ould Abbes qui n’a pas manqué à inviter les étudiants à «s’unir pour protéger le pays». Et d’apporter la garantie du FLN d’être toujours à leurs côtés, «pour vous apporter l’aide qu’il vous faut».

Pour le SG du FLN, il n’y a pas de doute sur le fait que le premier magistrat du pays attend beaucoup des étudiants. «Le président vous aime», a lancé Djamel Ould Abbes aux représentants de la communauté universitaire. Il en veut pour preuve, la nette évolution des structures de l’enseignement supérieur. M.Ould Abbas, rappellera qu’aujourd’hui, «nous avons 107 établissements d’enseignement supérieur, entre universités et centres universitaires». Le commentaire a été aussi du côté de Tahar Hadjar qui, dans un assez long discours, a mis en évidence «la construction d’une dizaine d’universités et de laboratoires», sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika. Tahar Hadjar est revenu sur «le saut qualificatif» de l’université algérienne depuis l’arrivée du président Bouteflika. Il invitera par ailleurs, les trois organisations estudiantines restantes à rejoindre «la Coordination Djil Bouteflika».