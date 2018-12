«On doit penser au peuple du Sahara occidental, penser aux Sahraouis, dont beaucoup d’entre eux sont encore dans des camps de réfugiés près de Tindouf, dans le désert du Sahara, et nous devons permettre à ces gens et à leurs enfants de rentrer et avoir des vies normales.» Ces propos ne sont pas ceux de n’importe qui. C’est un haut fonctionnaire de l’administration de Donald Trump qui en est l’auteur. Ce n’est pas un jeune, dont l’ambition peut être muselée par quelque lobbys marocains. John Bolton, c’est bien de lui qu’il s’agit, est d’abord un personnage central de la diplomatie US quelqu’en soit la couleur du président des États-Unis. Plus que son aura qu’aucun politique de son pays ou à l’échelle internationale ne saurait lui disputer, M.Bolton est conseillé à la sécurité à la Maison blanche. A travers sa déclaration sur la question sahraouie et connaissant la propension de l’homme fort de Washington à vouloir tout contrôler, il n’y a quasiment plus à en douter, des décisions fortes seront prises dans ce dossier par le président Donald Trump.

Les Etats Unis qui mettent la pression sur le Maroc pour l’amener à rouvrir les négociations directes avec la République sahraouie, atteste d’une volonté claire d’en finir avec le dernier dossier de décolonisation du continent africain. C’est dire que la déclaration de M.Bolton ne relève pas du hasard. Washington a bel et bien un plan.

En attendant, il y a lieu de relever les pratiques colonialistes du royaume marocain à l’endroit des militants sahraouis. Et pour cause, les prisonniers, souvent arrêtés dans le cadre de manifestations pacifiques au Sahara occidental occupé viennent allonger la très longue liste d’atteinte aux libertés fondamentales du peuple sahraoui, au vu et su de «grands pays démocratiques», à l’image de la France qui fait mine de ne rien voir de ce qui se passe dans les territoires occupés.

Les amis de la RASD tentent d’attirer l’attention des instances internationales sur les manquements aux règles internationales par le Maroc, rien n’y fait. L’Onu et l’UE sont sourdes aux appels des militants des droits de l’homme qui ne réclament en fait que l’application des lois onusiennes sur la décolonisation.

Voilà donc un peuple qui est dans son droit, mais dont on a ravi la liberté et l’indépendance et qui tente pacifiquement de reprendre ce qui lui appartient de droit, ignoré par les grands de ce monde. Il aurait fallu peut être que les jeunes Sahraouis reprennent les armes, tuent des Marocains pour que la communauté internationale se penche sérieusement sur leur problème. Il ya peut être une chance pour qu’on n’aille pas à cet extrême. Espérons-le.

Par Smaïl Daoudi