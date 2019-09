<span style='text-decoration: underline;'>Elle sera organisée par le service de neurologie de l’EHU </span>:<br><span style='color:red;'>Journée de formation médicale continue sur l’hypophyse le 28 septembre</span>

Le service de neurochirurgie relevant de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran, organise une journée de formation sur les pathologies hypophysaires et ce, le 28 septembre au niveau de la salle de conférence située aux plateaux techniques (3ème étage).

Initiée par la société algérienne des pathologies hypophysaires (SAPA), cette formation va rassembler toutes les spécialités qui s’inscrivent dans les pathologies hypophysaires, à l’image de la neurochirurgie, la médecine interne, l’ophtalmologie, la radiologie et endocrinologie. Cet événement est le premier en son genre à l’ouest algérien, programmé dans le cadre d’une campagne qui a été lancée par le président de ladite société, vise à sensibiliser les praticiens notamment les médecins généralistes sur l’impérieuse nécessité du diagnostic précoce de la tumeur hypophysaire en raison de son importance pour prévenir les formes avancées de la pathologie afin d’éviter les complications qui sont excessivement graves.

Les thèmes qui seront abordés à l’occasion de cette journée, sont: l’acromégalie, l’acromégalie et diabète, acromégalie et maladie cardiovasculaire adénome hypophysaire, craniopharyngiomes et imagerie.Notant, que l’hypophyse est une petite glande de la taille d’un pois qui se trouve à l’intérieur du crâne sous le cerveau…Elle contrôle la fonction de la plupart des autres glandes endocrines et, pour cette raison, est appelée glande maîtresse. L’hypophyse peut connaître des dysfonctionnements de différents ordres, en général à la suite du développement d’une tumeur bénigne (adénome). La tumeur peut sécréter des quantités excessives d’une ou de plusieurs hormones, ou comprimer le tissu hypophysaire sain, ce qui entraîne la diminution d’une ou de plusieurs hormones.