<span style='text-decoration: underline;'>DSP </span>:<br><span style='color:red;'>Journée de sensibilisation pour lutter contre les moustiques tigres</span>

Dans le cadre du programme des activités préventives, les services de la Direction de la santé de population de la wilaya d’Oran (DSP), organisent aujourd’hui, une journée de sensibilisation et de prévention sur les moustiques tigres.

Cette rencontre aura lieu au niveau de la (DSP) et va regrouper notamment l’ensemble des représentants des différentes communes de la wilaya et surtout ceux qui chapotent les différents bureaux d’hygiènes des services de l’ensemble des communes qui relèvent de la wilaya. Dans le même cadre, lesdits services ont signalé que cette manifestation va permettre d’aborder notamment plusieurs points importants pour lutter contre les moustiques tigres et d’informer les présents sur la conduite à tenir et les mesures à prendre pour s’en débarrasser et en finir définitivement en adoptant les méthodes principales en usant des produits insecticides spéciaux adéquats lors des campagnes de pulvérisation d’insecticide entamées par les services des communes au niveau des différents lieux et quartiers des communes de la wilaya.

Cette journée a pour but, de former les présents pour éliminer et combattre les moustiques tigres et leur prolifération ainsi que de prendre toutes les précautions préventives précoces et nécessaires pour arriver à des résultats satisfaisants en faisant notamment des études de cas pour arriver à détruire complètement les foyers desdits moustiques.

Bekhaouda Samira