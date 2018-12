<span style='text-decoration: underline;'>Place publique de Misserghine </span>:<br><span style='color:red;'>Journée de sensibilisation sur le VIH</span>

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre le VIH, un riche programme d’activités a été concocté au niveau de la place publique du 1er Novembre qui relève de la commune de Misserghine. Cette manifestation a vu la participation des services de la Direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’Oran ainsi que les différents établissements de la Santé de proximité qui relèvent de la daïra de Boutlélis.

A cet effet, les élèves des établissements de l’Education, ceux du cycle secondaire du lycée de Yahia Bouaziz de la commune de Misserghine et ceux du cycle moyen à savoir les CEM de Moufdi Zakariya, Ahmed Zabana et de haï Rabah, ont été conviés à cet événement pour être sensibilisés sur cette maladie.

Des médecins spécialistes et des psychologues ont, en effet, donné un aperçu sur ledit virus et ont parlé sur les différents cas de transmission du VIH et ses conséquences sur la santé.

A l’occasion des dépliants d’informations et de conseils préventifs pour lutter contre le virus, ont été distribués aux visiteurs des lieux. Il a été rappelé que parmi les procédures de prévention à adopter afin d’éviter et d’essayer d’écarter définitivement la contamination au VIH, c’est entre autre de se protéger et de ne pas utiliser ou de ne pas se piquer avec un objet tranchant déjà infecté car, le sang contaminé véhicule le virus.

Dans le même cadre, des planches explicatives sur le virus ont été exposées en marge de cette manifestation.

Le but de ces actions est surtout de toucher le plus d’adolescents pour les sensibiliser, les prévenir sur le virus et de les informer sur la conduite à tenir pour écarter le danger d’être contaminés

Bekhaouda Samira