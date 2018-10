<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Journée de sensibilisation sur les changements climatiques aux enfants</span>

Sous le haut patronage de Sidi Bel-Abbès, l’association jeunesse volontaire avec le réseau Algerian-eco, a organisé une journée de sensibilisation aux enfants à la Maison de la culture Kateb Yacine.

Une manifestation qui a vu la présence des élus locaux. Le programme a commencé avec une brève projection, abordant les principales causes de la pollution climatique et les solutions envisageables, susceptibles de protéger le monde contre les catastrophes environnementales.

Cela, a permis aux enfants d’exprimer leurs opinions et afficher leur souhait à la nécessité de préserver l’environnement. Les deux jeunes Ouzane, ont parlé de leur expérience environnementale, vécue dans un atelier international en Allemagne concernant les changements climatiques, d’où ils ont insisté sur la nécessité de suivre l’exemple européen en ce qui concerne leur intérêt pour l’amour à la nature et de ne pas abuser à l’utilisation de l’énergie.

Après cette intervention, l’association de jeunesse du complexe Adim Fatiha, a présenté une pièce théâtrale pour les enfants créant ainsi du spectacle et du plaisir, transmettant un beau message à la préservation de l’environnement. La journée s’est achevée par des recommandations environnementales introduites par les enfants Ayadoun et Benameur, qui ont formulé leurs recommandations au président de l’association jeunesse volontaire, dans le but de les remettre à Mr le wali de Sidi Bel-Abbès.

Les organisateurs ont voulu clôturer cette journée par un joli tableau réalisé sur place par deux jeunes artistes Haddad Mohammed Hamza et Ali Abwa Jamal de l’association ‘FAWANIS’.

Signalons, que parmi les recommandations retenues, la limitation de l’utilisation du papier dans les administrations et privilégier l’usage du matériel technologique, prendre soin des espaces verts, préservez le lac Sidi Mohamed Ben Ali, trouver des solutions aux rejets des eaux usées dans l’oued Mekerra, la réalisation de pistes cyclables pour diminuer l’usage des véhicules et enfin, la création d’un conseil d’enfants au sein de la wilaya où les enfants se réunissent au moins une ou deux fois par mois pour discuter de divers problèmes environnementaux.

M.Bekkar