<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span> :<br><span style='color:red;'>Journée d’étude de sur le savant et cadi Hachelaf Abdellah</span>

Les professeurs Abes Adjriss, de Tlemcen, Belatrach Charef de Mostaganem, Dhif Belkacem de Djelfa, l’Imam hachalafi, le docteur Chaâlal Mohmloud se sont succédés, en prenant la parole lors de la journée d’étude sur les œuvres du Cadi et savant, Hachelaf Abdellah, (1873-1937).

Ainsi, les intervenants, ont tour à tour, évoqué deux livres «les nobles, descendants du prophètes Sidna Mohammed », (la paix et le salut sur lui), et «la visite des mausolées des awlias Allah salihines est licite », écrite par le surnommé. Ils ont commenté ces livres, signalant qu’ils sont conformes à la Sunna et au Coran. Le premier livre qui traite des familles nobles, descendant du prophète, démontre que l’Algérie est un ancien Etat, que l’Emir Abdelkader a modernisé. Une réponse aux colonialistes, qui disaient que l’Algérie n’a jamais été un Etat ou une nation. La généalogie des familles algériennes nobles, (Chorfa) est fournie dans le livre du cadi Hachelaf. La bibliographie qui a servi, à la confection de ce livre est très riche. Ainsi, cette œuvre constitue de nos jours encore, une référence pour les historiens. Le second livre, qui rappelle avec force la licité des mausolées des awlias, formule des hadith nabaouis, autorisant une pareille visite. Le savant Hachelaf Abdellah répond avec arguments, (hadiths et versets coraniques), aux gens de l’Islah, (réforme) dont l’action est totalement négative, selon le cadi. Quant au professeur, selon le Dhif de Djelfa, à l’aide d’un data show, montre et commente deux articles, concernant le Cadi Hachelaf, paru dans le journal « El Balagh El Dazaïri » en 1929. Le professeur Fadel Abdellah a saisi l’occasion, pour évoquer le double anniversaire, «l’offensive dans le nord constantinois par les moudjahiddines, sous le commandement de Zighoud Youcef » le 20 août 1955, et le congrès de la Soummam le 20 août 1956, qui ont fait connaître au monde entier, le combat libérateur du peuple algérien et desserré l’étau, que l’armée française a placé dans les Aurès. Le congrès a permis l’élaboration d’une plateforme, définissant l’objet du mouvement révolutionnaire, et l’aboutissent de l’indépendance, avec la structuration des wilayas et la primauté de l’intérieur sur l’extérieur. Pour l’histoire, Hachelaf Abdellah est né en 1873, au douar Ouled Bouabça, dans la commune de Bouguirat. Il a apprit le coran par cœur très jeune, et suivit les cours du fiqh, du hadith. Il a étudié l’explication du coran auprès de grands maîtres. Il fût recruté comme Cadi à Mechria. Ensuite, il a été muté en la même qualité à Djelfa, où il a travaillé jusqu’à la retraite. Puis il est revenu s’installer à Mostaganem. Il a écrit plusieurs livres, et est cité par des auteurs dans leurs ouvrages. Il était adepte de la tarika Tidjania. Il fût décoré par le Sultan du Maroc, du waissam Alaoui, et par le Dey de Tunis de l’istihquaq echaraf. Le 22 juin 1937, le savant et Cadi Hachelaf Abdellah rendit l’âme à Dieu. Il est enterré au cimetière de Tigditt à Mostaganem.

Charef.N