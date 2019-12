<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Journée d’étude sur la déperdition scolaire</span>

Le club culturel mostaganémois que préside le professeur en retraite, Ould Bey Nouredine, a organisé avant-hier dans l’après-midi à la bibliothèque principale de lecture «Docteur Moulay Belhamissi» de Mostaganem, une journée d’étude sur la déperdition scolaire.

Ainsi, en présence de parents d’élèves, d’universitaires, d’enseignants en retraite et en exercice, et de conseillers de l’Education nationale, MM.Bouhar- Madani, Berguig Djillali et Souleiman Benkazdali, tous inspecteurs de l’enseignement primaire et secondaire, ont, tout à tour, animé des conférences en rapport avec le thème. Tous les conférenciers ont convenu que la déperdition scolaire engendrée par plusieurs facteurs, est une grande menace pour l’éducation des enfants et un compromis pour leur avenir. Et par conséquent, pour la société.

Le premier intervenant dira: que deux cent mille cas de déperdition scolaire sont souvent enregistrés chaque année en Algérie. Donc, l’exclusive du cursus scolaires de très nombreux enfants. Le savoir est alors perdu pour ces exclusions manque d’intérêt des parents pour leurs enfants, et de sens de responsabilité de certains enseignants, sont des causes parmi tant d’autres de la déperdition scolaire. Un phénomène qui ronge le système scolaire, selon l’inspecteur Bouharoua. Celui-ci, n’a pas manqué de mettre en exergue certaines pensées d’auteurs étrangers, relatives à la lutte contre la déperdition scolaire.

Le second intervenant dira, qu’il a étudié plusieurs études faites par des étrangers dans le cadre de la lutte de la déperdition scolaire et fait un constat de celle enregistrée chez nous. Et en conclusion, il est parvenu à formuler un premier plan de réhabilitation du rôle de l’individu, comportant quinze suggestions liées l’une à l’autre pour la réussite de la lutte contre la déperdition scolaire. Ainsi, tous les secteurs doivent y contribuer, la déperdition scolaire peut intervenir à la suite d’une mauvaise situation économique ou sociale des parents d’élèves, et parfois même de décisions de renvoi prises par des responsables d’établissements scolaires.

Le troisième conférencier l’inspecteur Benkazdali Souleiman qui véhicule trente années d’expériences, a mis en exergue la déperdition scolaire en milieu rural. Selon l’intervenant, cette déperdition est due à l’absence d’accompagnement des élèves par leurs parents, de l’absence de contact de ces derniers avec les enfants. Aussi, la pauvreté que vivent les parents, et l’absence d’une formation psychopédagogique adéquate des enseignants pour bien encadrer leurs enfants, futurs hommes de demain, se greffer aux causes de la déperdition, selon le conférencier. Pour celui-ci, l’enseignant doit exercer son métier avec amour et créer un climat de bien-être en classe pour que les élèves puissent d’adapter en vue de s’épanouir.

L’intervenant dira que les parents font absenter de l’école leurs enfants pour différentes raisons (assister à un mariage, rendre visite à leurs familles. De nombreuses lois existent pour lutter contre la déperdition scolaire, mais elles ne demeurent que comme des slogans, faute d’application. Aussi, ces lois doivent être complétées en fonction du rapide changement de mentalités négatives, préconise le conférencier ajoutant qu’une réforme des méthodes pédagogiques est d’une nécessité. L’enseignant doit s’efforcer à motiver les enfants pour s’intéresser à leurs études.

A l’issue des conférences, un débat s’est instauré. Des intervenants ont imputé la perdition scolaire également à l’éloignement de l’école , au manque de transport, à la restauration (repas froid, fourni par les cantines, au manque de formation des enseignants, aux grèves de ces derniers qui se répercutent négativement sur les élèves. De même que l’absence de chauffage et le manque d’intérêt des P/APC (vis-à-vis de l’école.

Charef.N