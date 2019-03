<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Journée d’étude sur les institutions d’appui et dispositifs de soutien et de promotion des exportations hors hydrocarbures</span>

Les autres participants sont des douaniers venus en grand nombre avec leur responsable de l’inspection divisionnaire, le président de la CAFLEX, organe d’aide à la professionnalisation du métier de l’export, et à participer à la mise aux normes de la filière fruits et légumes et dérivés en Algérie, pour permettre aux entreprises d’accéder au marché international, quelques opérateurs économiques et d’anciens cadres expérimentés dans l’agriculture et l’agroalimentaire. Ainsi, le président directeur général de la CAGEX, Djilali Tariket , est intervenu pour présenter l’objectif de la compagne qu’il dirige qui tend à protéger et à défendre les exportateurs ayant souscrit une assurance , notamment, en cas de non payement par un client étranger . Il dira aussi que sa compagnie tend à promouvoir l’exportation hors hydrocarbures, en vue de relever les défis en ce moment de politique des mondialisations. A notre question, le PDG dira que la compagnie qu’il dirige, compte 25% d’assurés du nombre global d’exportateurs algériens, et que cette journée d’étude et d’autres organisées à travers, tendent à inciter les exportateurs à souscrire une assurance pour préserver leurs intérêts . Il expliquera que la CAGEX possède des réseaux à travers le monde dont la mission est de vérifier l’existence réelle et la solvabilité des clients étrangers et de faire défendre par des avocats spécialistes dans le recouvrement devant les tribunaux étrangers, les exportateurs algériens en cas de non paiement. Le représentant de la CACI, chambre algérienne de commerce et d’industrie animera une conférence portant sur le rôle de la CACI et des CCI des wilayas dans la promotion des exportations hors hydrocarbures. Il dira que trois mille huit cents heures ont été consacrées depuis 2013 à aiguiser les connaissances en matière des exportations hors carbures des opérateurs économiques. Il a aussi évoqué le carnet ATA qui facilite le passage des marchandises dans les pays. Cent vingt et un carnets ATA ont été remis à des exportateurs en 2018. Un officier des douanes intervient à son tour pour mettre en exergue les mesures prises en matière de simplification de déclaration liées à l’exportation des marchandises (hors hydrocarbures). Il évoquera les conventions signées avec des douanes d’autres pays dans le domaine de la participation aux expositions et aux foires. Des représentants des banques BADR et BEA évoqueront les 50% de la valeur des produits exportés, accordés aux exportateurs jusqu’au rapatriement des devises (montant des marchandises). L’état accorde également des moyens financiers pour la couverture de transport des marchandises. Le directeur commercial de la CAGEX donnera le cadre juridique et les activités principales de sa campagnie. Celle-ci était une société par actions (SPA), régie par l’ordonnance 96/06 du 10 janvier 1996, relative à l’assurance crédit à l’exportation. La mission de cette compagnie est d’encourager et de promouvoir les exportations algériennes en dehors des hydrocarbures et de garantir les ventes à crédit au profit des opérateurs économiques. La CAGEX exerce également une double mission pour son propre compte la couverture du risque commercial et pour le compte de l’Etat et sous son contrôle, la couverture du risque politique. La CAGEX a pour capital social de deux milliards de dinars répartis à part égale entre les actionnaires qui sont les banques BADR- BDL-BEA-BNA-CPA et les compagnies d’assurance CAAT-CCR-CNMA-SAA –CAAR. Le président de l’ANEXAL (l’association nationale des exportateurs algériens), Ali Bey Nacer, a expliqué que l’association qu’il dirige a apporté beaucoup d’avantages aux exportateurs mais reconnaît que l’exportation est encore maigre, en raison de la crise d’hommes (compétences) et continue à préconiser la création d’un département d’exportations au sein du ministère du commerce. La balance commerciale connaît chaque année un grand déficit et nos réserves en devises ont atteint quatre vingt milliards de dollars, dira l’intervenant. Celui-ci dira que nous devons imiter nos pays voisins qui exportent beaucoup plus que nous, des produits agricoles vers l’Europe. Le président de l’ANEXAL a annoncé qu’il avait proposé de mettre au moins en valeur cinq cent mille hectares des trois millions cinq cent mille hectares de terres en jachère, au ministère de l’agriculture et de faire appel aux IDE (Investissements directs étrangers) pour pouvoir promouvoir l’agriculture et assurer une abondance de fruits et légumes de qualité pouvant entrer en compétition sur le marché international, et parvenir à une alternative aux hydrocarbures dont les recettes qui étaient en 2014 à soixante milliards de dollars pour atteindre trente huit milliards de dollars en 2018. A l’issue des interventions, un débat s’est instauré. Un expert en agronomie est intervenu pour dire que l’Algérie possède des terres qui peuvent produire une diversité de produits agricoles de qualité pouvant assurer la sécurité alimentaire et une partie pourra être exportée pour peu qu’une véritable stratégie soit élaborée par des spécialistes et convenablement suivie. En réponse, le PDG de la CAGEX dira à cet expert en agronomie de rédiger son analyse de la publier dans des journaux et de l’envoyer au ministère de l’agriculture. Indiquons que la dire journée d’étude a été riche en données et connaissances dans les domaines de la promotion des exportations hors hydrocarbures et de la garantie des intérêts des exportateurs, mais dommage que ces derniers y ont participé en un petit nombre qui n’a déposé quatre. Relever le défit que présente la bataille de l’exportation, C’est d’abord de faire connaître le produit algérien.

Charef.N