<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Journée d’information sur l’autisme chez l’enfant</span>

A Tissemsilt, ils sont très peu connus les enfants autistes tant les parents ignorent tout de cette maladie, et les pédiatres qui sont censés la diagnostiquer à temps pour bien la prendre en charge, n’y sont souvent pas formés.

Les enfants autistes existent et ils sont même des dizaines au niveau de la wilaya de Tissemsilt. Pour lever un peu le voile sur cette maladie, l’Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle (INSFP) de Tissemsilt, a invité ce lundi dernier, un éminent professeur pour animer une journée d’information sur l’autisme, cerner ses contours et essayer de savoir les moyens de prendre en charge les enfants atteints qui évoluent dans une sorte de bulle hermétique que le médecin, le psychopédagogue et le psychologue se doivent de percer et faire éclater afin de faire sortir cet enfant malade de sa «coquille».

Une journée d’information et de formation organisée dans la salle de conférences de l’Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle (INSFP) de Tissemsilt, qui était pleine comme un œuf, remplie par des médecins pédiatres, des psychologues, des étudiants et des responsables des structures d’accueil à travers la wilaya. Et pour réussir cette journée, l’Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle (INSFP) de Tissemsilt, a fait appel à un éminent professeur leader dans le domaine de la pédopsychiatrie, le professeur Smain Hafsaoui, il est enseignant au centre universitaire de Relizane.

Ce jeudi, cet éminent professeur a donné plusieurs communications sur l’autisme de l’enfant en axant ses interventions sur le nécessaire diagnostic précoce, qui peut favoriser une guérison de l’enfant car, comme il le précisera, l’autisme est une maladie curable pour peu que les méthodes de guérison qui s’échelonnent sur au moins trois années, soient suivies rigoureusement et en continu, et mieux encore, en collaboration avec les spécialistes mais également les mamans, ces co-thérapeutes sans lesquelles rien ne pourra être réussi. Ainsi, durant cette journée fort riche en enseignements surtout pour les centaines de spécialistes et autres étudiants et responsables des structures spécialisées présents dans la salle.

Le conférencier, le professeur et psychologue Smain Hafsaoui, a parlé sur le diagnostic et le dépistage précoce de l’enfant autiste, puis sur le programme Schopler ou Teacch (Treatment and Education of Autistic and Related communication handicapped Children, traitement et scolarisation des enfants autistes ou atteints de troubles de la communication similaires), ou encore sur les échelles d’évaluation de la maladie de l’autisme: Chat, Ecan et Cars, sur la formation des mamans co-thérapeutes et enfin, sur l’assiette de simulation.

Pendant près de quatre heures, des communications magistrales et des débats très intéressants ont été menés par le professeur Smain Hafsaoui. «Un programme qui a donné ses fruits, surtout pour les enfants en bas âge» a-t-il déclaré par M.Hamid Belaid, chargé de la communication à l’INSFP de Tissemsilt. Selon M.Hamid Belaid chargé de la communication à l’INSFP de Tissemsilt, que la prise en charge des autistes est une “”responsabilité collective’’, partagée par les spécialistes et les parents des enfants présentant un autisme.

De son côté, le conférencier Smain, a indiqué que la problématique des troubles mentaux non diagnostiqués, associés à l’autisme dans le cadre du programme de prise en charge de l’enfant autiste, aboutit toujours à l’absence de développement mental et se répercute négativement sur l’apprentissage oral de la langue à cause d’un dysfonctionnement antérieur et partant sur l’interaction sociale et le développement du langage qui perdure durant toute sa vie. Notre journal s’est rapproché de la directrice de l’Action sociale (DAS) de Tissemsilt pour connaître le nombre d’autistes recensés à travers la wilaya de Tissemsilt, mais cette dernière, elle ne détient pas de statistiques concernant cette catégorie.

Mohamed Achraf