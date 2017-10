<span style='text-decoration: underline;'>Sous le signe des réalisations avec les capacités algériennes </span>:<br><span style='color:red;'>Journée internationale et arabe de l’habitat célébrée à Ain Témouchent</span>

A l’instar du monde entier et du monde arabe, l’Algérie a célébré ce lundi, la journée internationale et arabe de l’habitat qui coïncide avec cette date du 2 octobre annuellement et qui met en exergue l’importance de ce secteur dans la vie des sociétés modernes.

Cette manifestation a été marquée au niveau de la wilaya d’Ain Témouchent sous forme d’une rencontre à la bibliothèque «Malek Benabi» implantée au chef-lieu de la wilaya qui a rassemblé tous les acteurs de ce secteur pour mettre en valeur ce que représente l’habitat dans les sociétés et dans le monde. Nombreux étaient tous les promoteurs et les chefs d’entreprises dans le bâtiment à l’occasion de cette rencontre pour une exposition qui a permis non seulement aux autorités de la wilaya et à leur tête madame le wali ainsi qu’au grand public de découvrir les capacités des entreprises et leurs offres dans la réalisation de ce domaine de l’habitat. Madame le wali qui s’est déplacée pour inaugurer cette exposition, a eu à visiter les différentes ailes de cette manifestation où elle a été attentive à toutes les communications qui lui ont été faites sur le sujet du jour et du rôle que peuvent jouer toutes ces entreprises à l’échelle de la wilaya en particulier pour absorber ce déficit en habitat dans le cadre des différents programmes préconisés par l’Etat algérien. Dépliants, brochures, services proposés etc… étaient mis à la disposition des visiteurs ainsi que les informations utiles et nécessaires des responsables sur les lieux pour permettre à tous une meilleure communication sur l’impact des prestations que peuvent s’interroger les citoyens surtout qu’il s’agit d’un volet vital dans la vie de ce dernier. Madame le wali n’a pas manqué au cours de son passage dans les différents stands, à non seulement écouter mais aussi à prodiguer des conseils et s’informer en détail sur les réalisations de chacune des entreprises présentes et ses potentialités à faire valoir. Les carrières de granulats et l’entreprise trans-canal de Chabat El Leham, étaient aussi présentes à ce rendez-vous pour mettre en valeur leurs produits respectifs et ont trouvé un bon écho auprès de la première responsable de la wilaya qui les a encouragés à redoubler d’efforts pour augmenter leurs capacités qui seront mises au service de la wilaya. En somme, tous les promoteurs et chefs d’entreprises de réalisation en bâtiment, ont été unanimes à informer madame le wali de leur disposition à relever les défis en matière d’habitat au niveau de la wilaya d’Ain Témouchent avec des capacités algériennes sous le mode certainement de «basmet bladi».

Sabri Nadjib