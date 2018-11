<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Journée nationale de l’artisan</span>

Dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l’artisanat qui coïncide chaque année avec le neuf novembre, les responsables de la chambre de wilaya de l’artisanat et es métiers ont établi un riche programme d’activités pour marquer l’événement.

Ainsi, dans la salle de la dite chambre, quelques vingt artisans essentiellement des femmes exposent dans des stands, leurs produits du 07 au 19 du mois courant. Les produits présentés au public sont des robes, des cosmétiques, des décorations, des coffrets pour jeunes mariées, des ouvrages concernant des installations électriques et tuyauteries pour douches, des gâteaux. Les dispositifs de soutien ANSEJ-CNAC-ANGEM et la CNAS sont présentés à la dite exposition. Jeudi dernier, une journée d’étude a été organisée à la maison de la culture de Mostaganem à l’intention des jeunes diplômés ou formés ainsi que des artisans des deux sexes. Le directeur de la dire chambre a expliqué à l’assistance, le rôle de cette chambre qui consiste à former et à parfaire les connaissances des jeunes et des artisans en vue de les accompagner.

Les représentants de la CNAC, de l’ANSEJ-ANGEM ont fourni d’amples explications sur le soutien financier et l’accompagnement des jeunes dans la concrétisation des projets. A une question posée par certains, les intervenants ont clairement expliqué que seuls ceux qui ont bénéficié de l’aide de la banque et des dispositifs de soutien et ont vendu le matériel, feront l’objet de poursuite judiciaires et risqueraient la prison.

Quant à ceux qui auront crée des micros entreprises avec le soutien de l’Etat et ont des difficultés pour rembourser les crédits, des facilités d’échelonnements de remboursement à une date ultérieure seront accordées. Le sous directeur de la caisse d’assurance des non salariés a parlé des avantages réservés à ceux qui adhérent à cette caisse. Il a exhorté les artisans et les tenants de micro entreprises de s’inscrire dans la dite caisse qui rembourse les frais de soins et accorde des pensions de retraite.

Cotiser à cette caisse est un meilleur investissement. Aussi, du 15 au 19 du mois courant, les responsables de la Chambre de l’Artisanat et des Métiers mèneront des campagnes à travers certaines communes de la wilaya de la wilaya de Mostaganem pour expliquer aux jeunes des deux sexes, notamment ceux ou celles qui sont artisans, producteurs traditionnels de se rapprocher de leurs services et de ceux de l’ANSEJ, ANGEM, CNAC pour éventuellement bénéficier de crédits leur permettant de créer des micro-entreprises. Indiquons que quelques artisans inscrits à la chambre de l’artisanat et des métiers ont généré 23000 emplois.

Charef.N