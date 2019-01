<span style='text-decoration: underline;'>Ain Temouchent </span>:<br><span style='color:red;'>Journées d’information sur la Garde Républicaine</span>

Une journées d’information sur la Garde Républicaine est organisée depuis dimanche à la bibliothèque centrale «Malek Benabi» d’Aïn Termouchent.

Cette manifestation qui se poursuivra jusqu’à mercredi prochain s’inscrit dans le cadre de la mise en £uvre du plan de communication de l’exercice 2019 approuvé par le Haut Commandement de l’ANP, a souligné le chef du service de communication du Commandement de la Garde Républicaine, le colonel Guerbi Amine. «L’Etat Major de l’ANP accorde une grande importance à la communication qui permet de se rapprocher des citoyens et de faire découvrir l’arme de la Garde Républicaine, ses missions, ses domaines d’activités et les moyens de communication entre représentants du commandement de cette arme», a expliqué le Commandant de la Garde Républicaine, dans une allocution lue en son nom par le colonel Guerbi. Cette manifestation constitue une opportunité pour les visiteurs de la wilaya d’Aïn Témouchent pour découvrir les moyens, les tenues et les équipements de cette arme, une des composantes de l’ANP.

«La garde République a pour missions de présenter les honneurs au Président de la République et aux hôtes de l’Algérie parmi les Chefs d’Etat et souverains, assure la surveillance, la protection des sièges présidentiels et autres sites de souveraineté», a expliqué le même responsable militaire.

En annonçant l’ouverture officielle de ces journées d’information au nom du Général-Major, Commandant de la 2ème région militaire, le chef du secteur opérationnel de la wilaya de Ain Témouchent, le Colonel Allali Madani a souligné que «l’Etat Major de l’ANP est déterminé à développer et à moderniser cet arme et la mettre au diapason de l’élite, en lui donnant la priorité à tous les niveaux que ce soit en matière de fourniture des matériels modernes ou des moyens pédagogiques pour la formation des jeunes cadres, qualifiés et ayant des performances techniques requises». Les origines historiques de l’arme de la Garde Républicaine remontent à la glorieuse guerre de libération nationale.

Elle est née au début de l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale directement après la transformation de la glorieuse ALN en ANP, selon un aperçu donné, lors de l’exposition, organisée à cette occasion. L’exposition comprend des stands donnant un aperçu sur les composantes de cette arme constituée de formations musicales, les protocoles, la cavalerie, les escortes, les unités de protection et d’intervention, ainsi que les structures de formation et de soutien.

Cette manifestation a connu, dès les premières heures d’ouverture, une affluence notable, notamment de la part des jeunes qui ont visité les différents stands et posé des questions sur les conditions et les modalités d’accès à cette institution militaire.