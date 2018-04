<span style='text-decoration: underline;'>Hommage-Cinéma a Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>«Jusqu’à la fin des temps» à l’écran en avant-première</span>

Yasmine Chouikh a projeté en avant-première dans l’après-midi du jeudi dernier, son dernier long métrage «jusqu’à la fin des temps», à la salle de cinéma «Cheïkh Hamada» de Mostaganem, en présence d’un public composé essentiellement d’hommes de culture et d’intellectuels, à leur tête le wali, le P/APW et la P/APC.

Ce film d’une durée d’une heure trente minutes, tourné dans la région de Mostaganem avec des comédiens presque tous de cette de ville dont Boudjemaâ Djilali, homme de théâtre, véhiculant plusieurs décennies d’expérience, a joué le rôle principal, traduisant un fossoyeur de cimetière, lieu où se déroulent presque toutes les scènes. Noël Imene joue le rôle d’une femme qui occupera la maison située à l’intérieur du cimetière de sa sœur décédée. En plus des scènes montrant des traditions encore vivaces dans la wilaya de Mostaganem, et même dans d’autres régions du pays, au cours, des gens de culte avertissent les gens des grands châtiments demain dans l’au-delà qu’entraînent des mauvais et pervers actes commis dans ce monde périssable, est venue se greffer pourtant une histoire d’amour entre le fossoyeur et la femme occupant la maison de sa sœur décédée.

Un mélange d’avertissements tendant bien se conduire suivant les préceptes de la religion musulmane et aux tentations pour assouvir des appétits égoïstes et illégaux. La fin de cette histoire imaginaire à une fin tragique. Il est à rappeler, que ledit long métrage dont la production est de Chouikh Karima et la mise en scène est de Yasmine Chouikh, fille du grand cinéaste algérien Mohamed Chouikh enfant de Mostaganem qui a réalisé plusieurs films. Yasmine Chouikh était à l’honneur au festival de Annaba du film méditerranéen qui s’est déroulé du vingt et un au vingt sept mars 2018. Elle était présente, pour la présentation de son dernier long métrage «Jusqu’à la fin des temps», qui a été primé du grand prix Annaba Yasmine Chouikh, très active dans le septième art, prépare d’autres films.

Indiquons, qu’à la fin de la projection du film «jusqu’à la fin des temps», à la salle «Cheïkh Hamada» de Mostaganem où ont assisté les comédiens qui y participent, l’acteur principal Boudjemâa Djillali, a eu droit à un élogieux hommage. Djillali dirige l’association théâtrale «El Moudja» qui est une école de formation de comédiens, de divers aspects du quatrième art, s’est distinguée par l’obtention de plusieurs prix pour ses bonnes présentations de pièces au cours des décennies.