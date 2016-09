<span style='text-decoration: underline;'>LE HADJ, LA SYRIE ET LE YÉMEN</span> :<br><span style='color:red;'>Jusqu’où ira le conflit irano-saoudien ?</span>

Les relations entre l’Iran et l’Arabie Saoudite ont été de tout temps très compliquées et conflictuelles. Les tensions sont montées d’un cran ces derniers temps, quand les hautes autorités iraniennes ont lancé une série de critiques contre Riyadh et sa gestion du Hadj. En effet, c’est le guide suprême de la révolution Ali Khamenei qui a ouvert les hostilités en estimant la semaine dernière que la famille royale saoudienne «maudite et maléfique, ne mérite pas de gérer les Lieux Saints» de l’islam.

Le président iranien, Hassan Rohani, lui a emboîté le pas pour abonder dans le même sens et appeler les pays musulmans à joindre leur force afin de «punir le gouvernement saoudien» pour ses «crimes» au Proche-Orient. L’attaque, comme on le remarque et frontale et ne se gêne d’aucune forme de diplomatie. Une attitude qui renseigne sur la détestation et la haine que se vouent les deux régimes dont les divisions menacent sérieusement la stabilité déjà fragile dans toute la région du Proche Orient.

Il faut dire que ces sorties médiatiques sont venues juste après l’échec des négociations entre les deux pays qui n’ont pu trouver un accord sur la participation des Iraniens au haj de cette année 2016. Il s’agit-là d’une première depuis trente ans. Une impasse qui fait suite, pour rappel, à la mort de 450 Iraniens lors du précèdent pèlerinage dans une bousculade mortelle qui avait fait 2 300 victimes et dont Téhéran en a tenu pour responsables les autorités saoudiennes.

Ce dernier clash intervient après bien d’autres discordes entre les deux puissances régionales. En effet, les relations entre les deux puissances régionales sont tendues depuis longtemps et n’entretiennent plus de relations diplomatiques suite à l’attaque de l’ambassade saoudienne en Iran par des manifestants qui ont protesté contre l’exécution en Arabie Saoudite du cheikh chiite Nimr Baqer al- Nimr.

L’Arabie Saoudite qui a observé le silence face aux attaques verbales de Khamenei et Rohani, a riposté hier par la voix du roi Salmane qui a déclaré que Riyadh refuse de manière catégorique que le grand hadj puisse être utilisé pour la réalisation d’objectifs politiques et différences doctrinales, rappelant que le hadj est un pilier commun entre tous les musulmans sans distinction. Le monarque saoudien a appelé à rejeter toutes ces tentatives de divisions et a préconisé de radicaliser ce mal qui ronge la nation musulmane. Et même s’il n’a pas cité nommément l’Iran, le roi Salmene a répondu sèchement aux dirigeants iraniens avec des menaces à peine voilées.

Il faut dire que les raisons de tension entre les deux capitales sont multiples et elles n’ont pas hésité à s’engager dans des guerres par procuration en Syrie, au Yémen et même en Irak. Une adversité et un affrontement qui a secoué tragiquement cette région du monde et qui risque d’empirer encore davantage, tellement les raisons de la discorde entre les deux pays sont multiples et pratiquement inconciliables.

Nabil.G