<span style='text-decoration: underline;'>Couverture médiatique des élections locales</span>:<br><span style='color:red;'>Kaouane appelle à une communication intense</span>

A l’approche des élections locales, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a appelé les médias à se mobiliser et être à la hauteur de leur mission pour bien informer les citoyens durant l’échéance électorale.

Dans ce genre de rendez-vous, la communication rapide, complète et Crédible, est importante afin de garantir aux citoyens le droit à l’information, comme le stipule la Constitution. C’est dans ce cadre que le ministre de la Communication a plaidé, jeudi dernier, à l’occasion de l’installation de la sous-commission de son département pour préparer la couverture des élections locales à ce que la communication soit la plus intense possible.

La communication devra être, la plus intense possible afin de réussir cette importante échéance nationale», a tenu à préciser le ministre. Il a précisé, dans le même sillage, que des «propositions validées feront l’objet d’une mise en cohésion stratégique concernant la mobilisation médiatique, y compris avec l’ensemble des institutions».

M. Kaouane qui a écouté les représentants des institutions sur des questions allant dans le sens d’une mise en adéquation des dispositions avec la réalité pratique du terrain, a informé son audience que la prochaine réunion de la sous-commission communication aura pour objet, au-delà des recommandations qui seront faites par la Commission nationale, d’examiner les mesures organisationnelles à même de «réunir les conditions optimum d’une communication cohérente, efficace et éthique à la hauteur de cette importante échéance nationale».

Il est à préciser enfin, que le ministre de la Communication a procédé jeudi dernier, à l’installation de la sous-commission communication des élections locales, tel que préconisé par la Commission nationale de préparation et d’organisation des élections locales lors de sa réunion du 7 septembre 2017.

Alger: Samir Hamiche