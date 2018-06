<span style='text-decoration: underline;'>Programmes TV durant le Ramadhan </span>:<br><span style='color:red;'>Kaouane déplore l’absence de créativité et le manque de professionnalisme</span>

Kaouane déplore l’absence de créativité et le manque de professionnalisme

Programmes TV durant le Ramadhan : Kaouane déplore l’absence de créativité et le manque de professionnalisme

Face au manque de créativité, plusieurs chaînes privées algériennes ont choisi durant le mois sacré, de diffuser des programmes entachés d’actions violentes dont la qualité laisse à désirer.

C’est le constat du

ministre de la Com

munication Djamel Kaouane, qui a déploré hier lors d’une visite effectuée à la Maison de la presse Tahar Djaout à Alger, l’absence de créativité et le manque de professionnalisme dans les programmes.

Pour le ministre, il y a trop de violence dans certaines émissions, en particulier les caméras cachées marquées par l’excès dans la production et le contenu. Pour ce qui est de la qualité des programmes diffusés durant le Ramadhan, M. Kaouane déplore aussi l’absence de professionnalisme et d’éthique des caméras cachées.

Le ministre a pointé de doigt aux responsables de ces chaînes. «La responsabilité incombe beaucoup plus aux gestionnaires de ces médias» précise-t-il.

Le premier responsable du département de la communication, a indiqué que les responsables des chaînes privées incriminées, sont appelés à s’«autoréguler, à respecter la loi et à être plus professionnels à l’avenir».

Retour du fil rouge spécial incendies de forêts

Concernant les incendies de forêts, le ministre a annoncé le retour du programme «Fil rouge spécial incendies de forêts». Le ministre a affirmé que ce fil sera diffusé par l’ensemble des radios locales au niveau des 48 wilayas du pays. Il a tenu à souligner dans ce sillage, le «rôle essentiel» des médias en matière de sensibilisation dans la lutte contre les feux de forêts. Il est à rappeler, que l’opération «Fil rouge», lancée l’année dernière, constitue une passerelle de communication pour relayer toutes sortes d’informations susceptibles de contribuer à la sensibilisation contre les feux de forêts. Il est à signaler enfin, que le ministre de la Communication s’est rendu, par la même occasion, à la Maison de la presse «Abdelkader Safir» à Kouba, où il a visité le Centre national de documentation de presse, d’images et d’information (CNPDI), le Centre international de presse (CIP) et la Société de gestion des participations de l’Etat (SGP-presse et communication).

Alger: Samir Hamiche